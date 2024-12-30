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Сальдо назвал сообщения о подготовке ВС России к штурму Херсона слухами - РИА Новости, 30.12.2024
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16:00 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/shantazh-1992080680.html
Сальдо назвал сообщения о подготовке ВС России к штурму Херсона слухами
Сальдо назвал сообщения о подготовке ВС России к штурму Херсона слухами - РИА Новости, 30.12.2024
Сальдо назвал сообщения о подготовке ВС России к штурму Херсона слухами
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объяснил появившиеся слухи о якобы подготовке российской армии к штурму Херсона желанием Киева путем шантажа... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T16:00:00+03:00
2024-12-30T16:00:00+03:00
россия
херсонская область
днепр (город)
владимир сальдо
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объяснил появившиеся слухи о якобы подготовке российской армии к штурму Херсона желанием Киева путем шантажа западных хозяев заполучить новые партии оружия. Ранее в украинских пабликах появились сообщения, что ВС РФ якобы готовятся к форсированию Днепра с целью штурма оккупированного украинскими войсками Херсона. "Чем меньше реальных успехов на поле боя, тем больше киевский режим пытается компенсировать их виртуальными достижениями - отражение несуществующей пока что угрозы. Более того, вполне возможно, что это очередной раунд шантажа собственных хозяев. Мол, дайте нам оружия, а не то русские вернут себе Херсон", - сказал Сальдо РИА Новости. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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россия
херсонская область
днепр (город)
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россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, херсон, в мире
Россия, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, Херсон, В мире
Сальдо назвал сообщения о подготовке ВС России к штурму Херсона слухами

Сальдо объяснил слухи о подготовке ВС РФ к штурму Херсона шантажом Запада

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объяснил появившиеся слухи о якобы подготовке российской армии к штурму Херсона желанием Киева путем шантажа западных хозяев заполучить новые партии оружия.
Ранее в украинских пабликах появились сообщения, что ВС РФ якобы готовятся к форсированию Днепра с целью штурма оккупированного украинскими войсками Херсона.
"Чем меньше реальных успехов на поле боя, тем больше киевский режим пытается компенсировать их виртуальными достижениями - отражение несуществующей пока что угрозы. Более того, вполне возможно, что это очередной раунд шантажа собственных хозяев. Мол, дайте нам оружия, а не то русские вернут себе Херсон", - сказал Сальдо РИА Новости.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Сальдо: ВСУ готовят Херсон к противодействию российским военным - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
ВСУ готовят Херсон к противодействию российским военным, заявил Сальдо
10 декабря, 08:19
 
РоссияХерсонская областьДнепр (город)Владимир СальдоХерсонВ мире
 
 
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