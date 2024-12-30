https://ria.ru/20241230/shantazh-1992080680.html
Сальдо назвал сообщения о подготовке ВС России к штурму Херсона слухами
Сальдо назвал сообщения о подготовке ВС России к штурму Херсона слухами - РИА Новости, 30.12.2024
Сальдо назвал сообщения о подготовке ВС России к штурму Херсона слухами
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объяснил появившиеся слухи о якобы подготовке российской армии к штурму Херсона желанием Киева путем шантажа... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T16:00:00+03:00
2024-12-30T16:00:00+03:00
2024-12-30T16:00:00+03:00
россия
херсонская область
днепр (город)
владимир сальдо
херсон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968207479_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_09f4f3de470116205a58b0788b4dcf77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объяснил появившиеся слухи о якобы подготовке российской армии к штурму Херсона желанием Киева путем шантажа западных хозяев заполучить новые партии оружия. Ранее в украинских пабликах появились сообщения, что ВС РФ якобы готовятся к форсированию Днепра с целью штурма оккупированного украинскими войсками Херсона. "Чем меньше реальных успехов на поле боя, тем больше киевский режим пытается компенсировать их виртуальными достижениями - отражение несуществующей пока что угрозы. Более того, вполне возможно, что это очередной раунд шантажа собственных хозяев. Мол, дайте нам оружия, а не то русские вернут себе Херсон", - сказал Сальдо РИА Новости. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241210/vsu-1988310753.html
россия
херсонская область
днепр (город)
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968207479_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_4f8ead4cfa4224e2dd18603d48140d17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, херсон, в мире
Россия, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, Херсон, В мире
Сальдо назвал сообщения о подготовке ВС России к штурму Херсона слухами
Сальдо объяснил слухи о подготовке ВС РФ к штурму Херсона шантажом Запада