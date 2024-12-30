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Верховный шаман России рассказал, о чем люди просят духов в новом году - РИА Новости, 30.12.2024
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07:35 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/shaman-1992043568.html
Верховный шаман России рассказал, о чем люди просят духов в новом году
Верховный шаман России рассказал, о чем люди просят духов в новом году - РИА Новости, 30.12.2024
Верховный шаман России рассказал, о чем люди просят духов в новом году
Люди, которые обращаются к шаманам, просят у духов в новом году, в первую очередь здоровья, благополучия и мира, рассказал РИА Новости верховный шаман России... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T07:35:00+03:00
2024-12-30T07:35:00+03:00
общество
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Люди, которые обращаются к шаманам, просят у духов в новом году, в первую очередь здоровья, благополучия и мира, рассказал РИА Новости верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол. "Людям в первую очередь нужны здоровье, благополучие, и мир и дружба между народами", – рассказал верховный шаман России. Он добавил, что 31 декабря будет камлать – так же, как камлал 22 декабря после самого короткого в году дня зимнего солнцестояния, когда обычно отмечают начало нового года встречей солнца шаманы. Кара-оол Допчун-оол был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов, прошедшем в 2018 году в столице Тувы Кызыле. Ранее он рассказал, что весной 2025 года в России может начать действовать работу профсоюз шаманов.
https://ria.ru/20240706/shaman-1957893705.html
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общество, россия, кызыл
Общество, Россия, Кызыл
Верховный шаман России рассказал, о чем люди просят духов в новом году

Верховный шаман РФ: людям просят здоровья, благополучия и мир между народами

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерховный шаман России Кара-оол Допчун-оол во время интервью РИА Новости в Москве
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол во время интервью РИА Новости в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол во время интервью РИА Новости в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Люди, которые обращаются к шаманам, просят у духов в новом году, в первую очередь здоровья, благополучия и мира, рассказал РИА Новости верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.
"Людям в первую очередь нужны здоровье, благополучие, и мир и дружба между народами", – рассказал верховный шаман России.
Он добавил, что 31 декабря будет камлать – так же, как камлал 22 декабря после самого короткого в году дня зимнего солнцестояния, когда обычно отмечают начало нового года встречей солнца шаманы.
Кара-оол Допчун-оол был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов, прошедшем в 2018 году в столице Тувы Кызыле. Ранее он рассказал, что весной 2025 года в России может начать действовать работу профсоюз шаманов.
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