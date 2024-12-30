https://ria.ru/20241230/sever-1992062675.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 30.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении

Группировка ВС РФ "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Казачьей Лопани, Великих Проходов и Липцов в Харьковской области, потери... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T12:22:00+03:00

2024-12-30T12:22:00+03:00

2024-12-30T12:35:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Казачьей Лопани, Великих Проходов и Липцов в Харьковской области, потери противника составили до 65 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Великие Проходы и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 65 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, украина