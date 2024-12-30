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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 30.12.2024
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12:22 30.12.2024 (обновлено: 12:35 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/sever-1992062675.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 30.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении
Группировка ВС РФ "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Казачьей Лопани, Великих Проходов и Липцов в Харьковской области, потери... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T12:22:00+03:00
2024-12-30T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Казачьей Лопани, Великих Проходов и Липцов в Харьковской области, потери противника составили до 65 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Великие Проходы и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 65 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241230/ukraina-1992059588.html
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россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне ответственности группировки "Север"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Казачьей Лопани, Великих Проходов и Липцов в Харьковской области, потери противника составили до 65 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Великие Проходы и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Противник потерял до 65 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
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