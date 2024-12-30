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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 30.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении
Группировка ВС РФ "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Казачьей Лопани, Великих Проходов и Липцов в Харьковской области, потери... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T12:22:00+03:00
2024-12-30T12:22:00+03:00
2024-12-30T12:35:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Казачьей Лопани, Великих Проходов и Липцов в Харьковской области, потери противника составили до 65 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Великие Проходы и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 65 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне ответственности группировки "Север"