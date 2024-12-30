https://ria.ru/20241230/sanktsii-1992112339.html

На Западе предложили переложить санкции с России на США

На Западе предложили переложить санкции с России на США - РИА Новости, 31.12.2024

На Западе предложили переложить санкции с России на США

В столице России в условиях наложенных на страну санкций открылись десятки новых станций метрополитена, в США могли бы попробовать это повторить, заявил... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-30T22:25:00+03:00

2024-12-30T22:25:00+03:00

2024-12-31T09:40:00+03:00

россия

москва

сша

владимир путин

чей боуз

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В столице России в условиях наложенных на страну санкций открылись десятки новых станций метрополитена, в США могли бы попробовать это повторить, заявил ирландский журналист Чей Боуз, сравнив карту метро Москвы в 2014 и 2024 году."Может быть, если кто-то введет санкции против США, они займутся системой нью-йоркского метро?" — написал журналист в социальной сети Х.В подтверждения своих слов он прикрепил изображение, где сравниваются схемы московского метрополитена 2014 и 2024 годов. На втором снимке на схеме прибавились новые станции, новые ветки метро, МЦД, МЦК, БКЛ.Во время празднования Дня города в 2024 году президент России Владимир Путин заявил, что за 14 лет сеть метро Москвы выросла почти вдвое.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но она нанесла серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкциями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что они неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал антироссийской политики.

https://ria.ru/20241228/rossiya-1991883490.html

https://ria.ru/20241225/sanktsii-1991334664.html

россия

москва

сша

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россия, москва, сша, владимир путин, чей боуз, московское центральное кольцо (мцк)