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Сальдо заявил о завершении интеграции Херсонской области в состав России - РИА Новости, 30.12.2024
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10:18 30.12.2024 (обновлено: 12:25 30.12.2024)
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Сальдо заявил о завершении интеграции Херсонской области в состав России
Сальдо заявил о завершении интеграции Херсонской области в состав России - РИА Новости, 30.12.2024
Сальдо заявил о завершении интеграции Херсонской области в состав России
Херсонская область в 2024 году полностью завершила интеграционные процессы в составе России, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T10:18:00+03:00
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россия
херсонская область
днепр (город)
владимир сальдо
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Херсонская область в 2024 году полностью завершила интеграционные процессы в составе России, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "В уходящем году в Херсонской области было сделано очень много. Это была планомерная, постоянная, кропотливая работа. Было отремонтировано много дорог, школ, больниц, восстанавливалась коммунальная инфраструктура, развивалась экономика и культура. Область сделала большой шаг в направлении общероссийского уровня развития, полностью интегрировалась в Россию — и это я считаю самым главным достижением", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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россия
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россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, общество
Россия, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, Общество
Сальдо заявил о завершении интеграции Херсонской области в состав России

Сальдо: Херсонская область полностью интегрировалась в состав России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Херсонская область в 2024 году полностью завершила интеграционные процессы в составе России, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"В уходящем году в Херсонской области было сделано очень много. Это была планомерная, постоянная, кропотливая работа. Было отремонтировано много дорог, школ, больниц, восстанавливалась коммунальная инфраструктура, развивалась экономика и культура. Область сделала большой шаг в направлении общероссийского уровня развития, полностью интегрировалась в Россию — и это я считаю самым главным достижением", - сказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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РоссияХерсонская областьДнепр (город)Владимир СальдоОбщество
 
 
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