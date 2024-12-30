https://ria.ru/20241230/saldo-1992052184.html

Сальдо заявил о завершении интеграции Херсонской области в состав России

Сальдо заявил о завершении интеграции Херсонской области в состав России - РИА Новости, 30.12.2024

Сальдо заявил о завершении интеграции Херсонской области в состав России

Херсонская область в 2024 году полностью завершила интеграционные процессы в составе России, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T10:18:00+03:00

2024-12-30T10:18:00+03:00

2024-12-30T12:25:00+03:00

россия

херсонская область

днепр (город)

владимир сальдо

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916400538_0:40:3220:1851_1920x0_80_0_0_a5196a287439e0905ffbb49c1f1760b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Херсонская область в 2024 году полностью завершила интеграционные процессы в составе России, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "В уходящем году в Херсонской области было сделано очень много. Это была планомерная, постоянная, кропотливая работа. Было отремонтировано много дорог, школ, больниц, восстанавливалась коммунальная инфраструктура, развивалась экономика и культура. Область сделала большой шаг в направлении общероссийского уровня развития, полностью интегрировалась в Россию — и это я считаю самым главным достижением", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241117/kherson-1984213255.html

россия

херсонская область

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, общество