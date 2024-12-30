https://ria.ru/20241230/rossiya-1992089900.html

Россия вернула из украинского плена 150 военных

Россия вернула из украинского плена 150 военных - РИА Новости, 30.12.2024

Россия вернула из украинского плена 150 военных

Россия вернула из украинского плена 150 военных, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T17:32:00+03:00

2024-12-30T17:32:00+03:00

2024-12-30T20:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия вернула из украинского плена 150 военных, сообщили в Минобороны."Тридцатого декабря текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих", — заявили в ведомстве.Взамен Киеву передали 150 военнопленных ВСУ.Сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками.Затем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.При возвращении военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241016/plen-1978345856.html

https://ria.ru/20241004/oon-1976391022.html

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Москалькова пообщалась с военными, вернувшимися из украинского плена Москалькова рассказала, что лично пообщалась с российскими военными, вернувшимися из украинского плена 2024-12-30T17:32 true PT1M13S

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россия