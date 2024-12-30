https://ria.ru/20241230/rossiya-1992089900.html
Россия вернула из украинского плена 150 военных
Россия вернула из украинского плена 150 военных - РИА Новости, 30.12.2024
Россия вернула из украинского плена 150 военных
Россия вернула из украинского плена 150 военных, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T17:32:00+03:00
2024-12-30T17:32:00+03:00
2024-12-30T20:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия вернула из украинского плена 150 военных, сообщили в Минобороны."Тридцатого декабря текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих", — заявили в ведомстве.Взамен Киеву передали 150 военнопленных ВСУ.Сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками.Затем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.При возвращении военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241016/plen-1978345856.html
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Москалькова пообщалась с военными, вернувшимися из украинского плена
Москалькова рассказала, что лично пообщалась с российскими военными, вернувшимися из украинского плена
2024-12-30T17:32
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Россия вернула из украинского плена 150 военных
Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 150 на 150