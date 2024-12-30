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В Великобритании одной фразой описали Россию - РИА Новости, 30.12.2024
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09:56 30.12.2024 (обновлено: 15:13 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/rossiya-1992050802.html
В Великобритании одной фразой описали Россию
В Великобритании одной фразой описали Россию - РИА Новости, 30.12.2024
В Великобритании одной фразой описали Россию
Россия — не враг для Запада, написал лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в социальной сети X. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T09:56:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия — не враг для Запада, написал лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в социальной сети X.&quot;Россия нам не враг&quot;, — написал политик, прикрепив к своему посту российский флаг.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Россией. В Кремле же подчеркивали, что наша страна никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Глава государства Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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россия, москва, великобритания, такер карлсон, владимир путин, нато, в мире
Россия, Москва, Великобритания, Такер Карлсон, Владимир Путин, НАТО, В мире
В Великобритании одной фразой описали Россию

Лидер британской партии "Наследие" Кертен не считает Россию врагом Запада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия — не враг для Запада, написал лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в социальной сети X.
«

"Россия нам не враг", — написал политик, прикрепив к своему посту российский флаг.

В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Россией. В Кремле же подчеркивали, что наша страна никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Глава государства Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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