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В АРВЭ рассказали, что ждет российских майнеров криптовалют - РИА Новости, 30.12.2024
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04:38 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/rossiya-1992038631.html
В АРВЭ рассказали, что ждет российских майнеров криптовалют
В АРВЭ рассказали, что ждет российских майнеров криптовалют - РИА Новости, 30.12.2024
В АРВЭ рассказали, что ждет российских майнеров криптовалют
Требования бизнеса к климатической нейтральности майнеров криптовалют, которые становятся полноценными участниками российского рынка, будут расти, поэтому они... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T04:38:00+03:00
2024-12-30T04:38:00+03:00
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Требования бизнеса к климатической нейтральности майнеров криптовалют, которые становятся полноценными участниками российского рынка, будут расти, поэтому они станут активнее использовать возобновляемые источники энергии (ВИЭ), заявил РИА Новости директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев. "На фоне того, что все больше промышленных корпораций, реализуя свои стратегии устойчивого развития в целях декарбонизации продукции, делают ставку на безуглеродную генерацию, энергоемкие майнеры также последуют этому примеру. В противном случае каждая новая единица криптовалюты будет приводить к росту выбросов и негативно отражаться на климате", - сказал Жихарев. "Драйвером для перехода российских майнеров на собственную ВИЭ-генерацию может стать и новый запрет правительства на их деятельность в энергодефицитных районах, в список которых попала добрая часть территории России", - добавил он. По словам главы ассоциации, сегодня криптовалюты приобретают все более цивилизованный вид и становятся полноценными инвестиционными инструментами и платежными средствами, соответственно, "требования рынка к их климатической нейтральности будут расти". Жихарев пояснил, что доля российского сектора майнинга криптовалют выросла почти до 1% в общем объеме энергопотребления страны. Это направление является существенной составляющей темпов прироста спроса на электроэнергию, что выражается загрузкой неэффективных углеродоемких тепловых электростанций. Дополнительные выбросы углекислого газа, формируемые данным сегментом бизнеса, могут превышать 10 миллионов тонн в год, указал глава АРВЭ. В России летом был принят закон, закрепляющий порядок и условия ведения майнинга. Заниматься майнингом с 1 ноября вправе как российские юрлица и ИП, так и граждане РФ. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели для этого должны быть включены в реестр ФНС. А граждане, не оформленные как ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. По закону все майнеры должны предоставлять Федеральной налоговой службе данные о полученной цифровой валюте.
https://ria.ru/20241230/maynery-1992035952.html
https://ria.ru/20241103/mayner-1981648280.html
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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
В АРВЭ рассказали, что ждет российских майнеров криптовалют

АРВЭ: требования майнеров криптовалют к климатической нейтральности будут расти

© Fotolia/123dartistЭлектронная валюта биткоин (bitcoin)
Электронная валюта биткоин (bitcoin) - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Fotolia/123dartist
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Требования бизнеса к климатической нейтральности майнеров криптовалют, которые становятся полноценными участниками российского рынка, будут расти, поэтому они станут активнее использовать возобновляемые источники энергии (ВИЭ), заявил РИА Новости директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев.
"На фоне того, что все больше промышленных корпораций, реализуя свои стратегии устойчивого развития в целях декарбонизации продукции, делают ставку на безуглеродную генерацию, энергоемкие майнеры также последуют этому примеру. В противном случае каждая новая единица криптовалюты будет приводить к росту выбросов и негативно отражаться на климате", - сказал Жихарев.
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"Драйвером для перехода российских майнеров на собственную ВИЭ-генерацию может стать и новый запрет правительства на их деятельность в энергодефицитных районах, в список которых попала добрая часть территории России", - добавил он.
По словам главы ассоциации, сегодня криптовалюты приобретают все более цивилизованный вид и становятся полноценными инвестиционными инструментами и платежными средствами, соответственно, "требования рынка к их климатической нейтральности будут расти".
Жихарев пояснил, что доля российского сектора майнинга криптовалют выросла почти до 1% в общем объеме энергопотребления страны. Это направление является существенной составляющей темпов прироста спроса на электроэнергию, что выражается загрузкой неэффективных углеродоемких тепловых электростанций. Дополнительные выбросы углекислого газа, формируемые данным сегментом бизнеса, могут превышать 10 миллионов тонн в год, указал глава АРВЭ.
В России летом был принят закон, закрепляющий порядок и условия ведения майнинга. Заниматься майнингом с 1 ноября вправе как российские юрлица и ИП, так и граждане РФ. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели для этого должны быть включены в реестр ФНС. А граждане, не оформленные как ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. По закону все майнеры должны предоставлять Федеральной налоговой службе данные о полученной цифровой валюте.
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ЭкономикаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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