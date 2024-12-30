https://ria.ru/20241230/rossijanka-1992047389.html

Россиянка, попавшая в ДТП в Таиланде, находится в тяжелом состоянии

Россиянка, попавшая в ДТП в Таиланде, находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 30.12.2024

Россиянка, попавшая в ДТП в Таиланде, находится в тяжелом состоянии

Россиянка Светлана Хорева из Нижнего Новгорода находится в одной из больниц таиландского Пхукета в тяжелом состоянии после ДТП, в результате которого стальная... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T09:00:00+03:00

2024-12-30T09:00:00+03:00

2024-12-30T09:00:00+03:00

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БАНГКОК, 30 дек – РИА Новости. Россиянка Светлана Хорева из Нижнего Новгорода находится в одной из больниц таиландского Пхукета в тяжелом состоянии после ДТП, в результате которого стальная балка пробила ей ногу насквозь, объем покрытия страховки исчерпан, а лечение стоит более 13 миллионов рублей, сообщил в понедельник РИА Новости муж Светланы Евгений, который находится с ней в больнице. "Страховая компания полностью выполнила обязательства перед нами, страховка была на 50 тысяч евро (1,7 миллиона таиландских бат, или около 5,1 миллиона рублей), и ее хватило только на первые неотложные операции, альтернативой которым была ампутация всей ноги", - сообщил агентству россиянин. "Вчера нам выставили новый счет на последующие операции и лечение, сумма составляет почти 2,8 миллиона таиландских бат (8,8 миллиона рублей). Врачи хорошие, высококвалифицированные, и работают профессионально и с полной отдачей, но сам характер ранений таков, что необходимо сложное хирургическое вмешательство и дорогостоящие лечебные процедуры", - рассказал Евгений. По словам россиянина, 23 декабря семейная пара, приехавшая на отдых в Таиланд за два дня до этого, ехала на мопеде. При левом повороте на скорости около 30 километров в час Евгения и Светлану задел бортом ехавший навстречу и тоже выполнявший поворот автокран, который при маневре частично выехал на встречную полосу. Стальная балка, расположенная под высокой платформой крана, и предназначенная для того, чтобы при столкновении с легковым автомобилем со стороны борта не допустить заезда легкового авто под платформу и защитить от травм его пассажиров, оказалась плохо закреплена и вонзилась женщине в ногу выше колена. Балка пробила ногу насквозь, потом оторвалась от креплений и осталась в ноге упавшей с мотоцикла россиянки. Муж женщины, который тоже получил травму, у него были почти срезаны два пальца правой руки, до приезда "скорой" руками сжимал жене ногу выше рваной раны, чтобы минимизировать кровотечение. "Крови было очень много, я зажимал Свете ногу, чтобы не было большой кровопотери. Рана была страшная, жена слабела на глазах, и мы там уже, практически, прощались, на этой обочине", - рассказал агентству Евгений. "С места аварии нас "скорая" привезла в больницу района Тхаланг, но там врачи, оказав первую помощь и обработав раны, сразу сказали, что спасти ногу в их больнице невозможно, это можно сделать только в частной больнице Bangkok Phuket Hospital, где есть нужное оборудование, но для этого надо либо активизировать страховку, либо заплатить 400 тысяч таиландских бат депозита", - сообщил он, добавив, что в больнице Тхаланг могли только ампутировать ногу выше колена. Пока Светлану и Евгения перевозили в Bangkok Phuket Hospital, мужчине удалось очень быстро собрать по родным и друзьям сумму, необходимую для депозита, а его родной брат с женой, с которыми они вместе приехали на Пхукет за несколько дней до аварии, успели съездить в полицейский участок, куда был доставлен разбитый мопед, и изъять из багажника под сиденьем паспорта супругов и другие документы, необходимые для активизации страхового полиса. Первые две операции были произведены одна за другой и заняли больше семи часов. "Светлане заменили часть кровеносных сосудов, пересадив несколько вен и артерий из левой ноги и добавив искусственные сосуды, убрали пораженную мышечную ткань и заменили ее собственными мышцами, тоже пересаженными из других мест, и соединили металлическими штырями и внешними фиксаторами сломанные кости", - сказал он. "Теперь предстоит еще несколько операций, в том числе, через некоторое время, извлечение металлических штырей и фиксаторов, и установка вместо них металлических пластин, которые останутся на костях ноги навсегда. Кроме того, Свете необходимы регулярные сеансы в барокамере, где восстанавливающаяся кровеносная система ноги может получить достаточное количество кислорода", - добавил Евгений. По его словам, полиция Пхукета пока не смогла определить виновную сторону в ДТП. В понедельник мужчине предстоит допрос, в котором будет участвовать русско-тайский переводчик. Администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я" Светлана Шерстобоева, давно живущая в стране и часто оказывающая и организующая через паблик помощь россиянам, попавшим в тяжелые ситуации в Таиланде, сообщила РИА Новости, что в паблике идет сбор средств на счет Светланы Хоревой в одном из российских банков. "Вчера один из наших подписчиков отправил Светлане 100 тысяч рублей, и другие участники паблика тоже помогают", - сказала она.

https://ria.ru/20240903/tailand-1970321178.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, таиланд