https://ria.ru/20241230/rogov-1992089424.html

Рогов назвал гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обреченным

Рогов назвал гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обреченным - РИА Новости, 30.12.2024

Рогов назвал гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обреченным

Гарнизон ВСУ в поселке Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта фактически обречен, заявил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T17:25:00+03:00

2024-12-30T17:25:00+03:00

2024-12-30T17:25:00+03:00

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Гарнизон ВСУ в поселке Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта фактически обречен, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее он сообщал, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги. Сам поселок находится в полуокружении. "Боевики ВСУ в Великой Новоселке фактически обречены. Киевский режим, отказав гарнизону в отходе, обрек их на верную гибель ради своих политических амбиций. Никакого военного смысла оборонять дальше поселок нет", - заявил РИА Новости Рогов. По его словам, российские войска продолжают обхват поселка - чтобы выйти из него, гарнизону ВСУ придется прорываться с боями по единственной проселочной дороге, неся потери. "Фактически выбор у них - или сдаться в плен, или быть уничтоженными", - сказал Рогов. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника.

https://ria.ru/20241230/vojska-1992074528.html

https://ria.ru/20241229/rogov-1992018600.html

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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина