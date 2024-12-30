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Рогов назвал гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обреченным - РИА Новости, 30.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:25 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/rogov-1992089424.html
Рогов назвал гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обреченным
Рогов назвал гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обреченным - РИА Новости, 30.12.2024
Рогов назвал гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обреченным
Гарнизон ВСУ в поселке Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта фактически обречен, заявил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T17:25:00+03:00
2024-12-30T17:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Гарнизон ВСУ в поселке Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта фактически обречен, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее он сообщал, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги. Сам поселок находится в полуокружении. "Боевики ВСУ в Великой Новоселке фактически обречены. Киевский режим, отказав гарнизону в отходе, обрек их на верную гибель ради своих политических амбиций. Никакого военного смысла оборонять дальше поселок нет", - заявил РИА Новости Рогов. По его словам, российские войска продолжают обхват поселка - чтобы выйти из него, гарнизону ВСУ придется прорываться с боями по единственной проселочной дороге, неся потери. "Фактически выбор у них - или сдаться в плен, или быть уничтоженными", - сказал Рогов. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника.
https://ria.ru/20241230/vojska-1992074528.html
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина
Рогов назвал гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обреченным

Рогов заявил, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселке фактически обречен

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы в зоне СВО
Боевая работа расчета гаубицы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета гаубицы в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Гарнизон ВСУ в поселке Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта фактически обречен, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее он сообщал, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги. Сам поселок находится в полуокружении.
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"Боевики ВСУ в Великой Новоселке фактически обречены. Киевский режим, отказав гарнизону в отходе, обрек их на верную гибель ради своих политических амбиций. Никакого военного смысла оборонять дальше поселок нет", - заявил РИА Новости Рогов.
По его словам, российские войска продолжают обхват поселка - чтобы выйти из него, гарнизону ВСУ придется прорываться с боями по единственной проселочной дороге, неся потери.
"Фактически выбор у них - или сдаться в плен, или быть уничтоженными", - сказал Рогов.
Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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