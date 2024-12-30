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Авиакомпания "Туркменистан" организует вывозные рейсы из Москвы в Ашхабад

Авиакомпания "Туркменистан" организует вывозные рейсы из Москвы в Ашхабад - РИА Новости, 30.12.2024

Авиакомпания "Туркменистан" организует вывозные рейсы из Москвы в Ашхабад

Авиакомпания "Туркменистан" организует 30 и 31 декабря вывозные рейсы для пассажиров из Москвы в Ашхабад через Стамбул, сообщила пресс-служба генерального... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T09:33:00+03:00

2024-12-30T09:33:00+03:00

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АШХАБАД, 30 дек — РИА Новости. Авиакомпания "Туркменистан" организует 30 и 31 декабря вывозные рейсы для пассажиров из Москвы в Ашхабад через Стамбул, сообщила пресс-служба генерального агента перевозчика в России."Авиакомпания "Туркменистан" организует вывоз пассажиров данных рейсов (30 и 31 декабря. — Прим. ред.) по альтернативному маршруту Москва — Стамбул — Ашхабад с привлечением стороннего перевозчика на участке Москва — Стамбул", — говорится в сообщении.В авиакомпании уточнили, что приобретенные ранее билеты действительны для перелета без дополнительной оплаты."Просим прибыть в аэропорт Домодедово за три часа до времени вылета, указанного в вашем билете, для прохождения регистрации на рейс Москва — Стамбул — Ашхабад. Багаж пассажиров будет зарегистрирован до конечного пункта — Ашхабад, виза для перелета через Стамбул не нужна", — подчеркнул перевозчик.Ранее авиакомпания "Туркменистан" сообщила об отмене регулярных рейсов по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад до 1 февраля. О причинах отмены рейсов не сообщалось. Между Москвой и Ашхабадом продолжает курсировать прямой рейс авиакомпании S7.

https://ria.ru/20241205/aviareysy-1987578357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, ашхабад, стамбул, в мире