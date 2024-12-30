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В Курской области сбили еще одну украинскую ракету - РИА Новости, 30.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 30.12.2024 (обновлено: 14:18 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/raketa-1992070241.html
В Курской области сбили еще одну украинскую ракету
В Курской области сбили еще одну украинскую ракету - РИА Новости, 30.12.2024
В Курской области сбили еще одну украинскую ракету
Силы ПВО сбили еще одну ракету ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили власти региона в Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T14:07:00+03:00
2024-12-30T14:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Силы ПВО сбили еще одну ракету ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили власти региона в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что одна украинская ракета была уничтожена рано утром в небе над Курской областью."Еще одна ракета ВСУ была сбита в приграничном районе Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина
В Курской области сбили еще одну украинскую ракету

В приграничном районе Курской области сбили еще одну украинскую ракету

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1"
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1". Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Силы ПВО сбили еще одну ракету ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили власти региона в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что одна украинская ракета была уничтожена рано утром в небе над Курской областью.
«
"Еще одна ракета ВСУ была сбита в приграничном районе Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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