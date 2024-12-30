https://ria.ru/20241230/raketa-1992070241.html

В Курской области сбили еще одну украинскую ракету

В Курской области сбили еще одну украинскую ракету - РИА Новости, 30.12.2024

В Курской области сбили еще одну украинскую ракету

Силы ПВО сбили еще одну ракету ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили власти региона в Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T14:07:00+03:00

2024-12-30T14:07:00+03:00

2024-12-30T14:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Силы ПВО сбили еще одну ракету ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили власти региона в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что одна украинская ракета была уничтожена рано утром в небе над Курской областью."Еще одна ракета ВСУ была сбита в приграничном районе Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

курская область, вооруженные силы украины, украина