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В Южной Корее проверят все Boeing 737-800 после крушения в Муане
В Южной Корее проверят все Boeing 737-800 после крушения в Муане - РИА Новости, 30.12.2024
В Южной Корее проверят все Boeing 737-800 после крушения в Муане
Власти Южной Кореи проведут проверку всех Boeing 737-800 в стране после крушения самолета в аэропорту Муан, об этом заявило министерство земли, инфраструктуры и РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T05:45:00+03:00
2024-12-30T05:45:00+03:00
2024-12-30T09:30:00+03:00
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СЕУЛ, 30 дек — РИА Новости. Власти Южной Кореи проведут проверку всех Boeing 737-800 в стране после крушения самолета в аэропорту Муан, об этом заявило министерство земли, инфраструктуры и транспорта страны, передает агентство Рёнхап, . "Мы намерены внимательно изучить такие аспекты, как уровень эксплуатации самолетов, записи о проверках и техническом обслуживании до и после полетов, чтобы убедиться в соблюдении всех соответствующих правил", — заявили в министерстве.В ведомстве на брифинге сообщили о намерении провести специальную проверку самолетов данного типа с целью "детального анализа системы технического обслуживания". В Южной Корее, по данным Авиационной информационной системы технологий (ATIS), различные авиакомпании, в основном лоукостеры, эксплуатируют 101 самолет модели 737-800. Среди них Jeju Air, чей лайнер потерпел крушение, в ее парке 39 таких самолетов самолетов, T'way Air — 27, Jin Air — 19, Eastar Jet — 10, Air Incheon — четыре, Korean Air — два. В воскресенье, 29 декабря, Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air, следовавший из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту, при посадке в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. Погибли 179 человек, выжили двое.Утром 30 декабря еще у одного самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air возникли проблемы с шасси, он смог вернуться в аэропорт вылета. Такая же проблема была и у упавшего в Муане борта.
https://ria.ru/20241229/rassledovanie-1991994588.html
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в мире, технологии, южная корея, муан, бангкок, korean air , boeing 737-800, авиакатастрофа в муане
В мире, Технологии, Южная Корея, Муан, Бангкок, Korean Air , Boeing 737-800, Авиакатастрофа в Муане
В Южной Корее проверят все Boeing 737-800 после крушения в Муане
Власти Южной Кореи проверят все Boeing 737-800 после авиакатастрофы в Муане