https://ria.ru/20241230/proverki-1992040455.html

В Южной Корее проверят все Boeing 737-800 после крушения в Муане

В Южной Корее проверят все Boeing 737-800 после крушения в Муане - РИА Новости, 30.12.2024

В Южной Корее проверят все Boeing 737-800 после крушения в Муане

Власти Южной Кореи проведут проверку всех Boeing 737-800 в стране после крушения самолета в аэропорту Муан, об этом заявило министерство земли, инфраструктуры и РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T05:45:00+03:00

2024-12-30T05:45:00+03:00

2024-12-30T09:30:00+03:00

в мире

технологии

южная корея

муан

бангкок

korean air

boeing 737-800

авиакатастрофа в муане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152375/12/1523751236_0:234:3213:2041_1920x0_80_0_0_6a51f3a09fef69ba577d21b89b859da8.jpg

СЕУЛ, 30 дек — РИА Новости. Власти Южной Кореи проведут проверку всех Boeing 737-800 в стране после крушения самолета в аэропорту Муан, об этом заявило министерство земли, инфраструктуры и транспорта страны, передает агентство Рёнхап, . "Мы намерены внимательно изучить такие аспекты, как уровень эксплуатации самолетов, записи о проверках и техническом обслуживании до и после полетов, чтобы убедиться в соблюдении всех соответствующих правил", — заявили в министерстве.В ведомстве на брифинге сообщили о намерении провести специальную проверку самолетов данного типа с целью "детального анализа системы технического обслуживания". В Южной Корее, по данным Авиационной информационной системы технологий (ATIS), различные авиакомпании, в основном лоукостеры, эксплуатируют 101 самолет модели 737-800. Среди них Jeju Air, чей лайнер потерпел крушение, в ее парке 39 таких самолетов самолетов, T'way Air — 27, Jin Air — 19, Eastar Jet — 10, Air Incheon — четыре, Korean Air — два. В воскресенье, 29 декабря, Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air, следовавший из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту, при посадке в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. Погибли 179 человек, выжили двое.Утром 30 декабря еще у одного самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air возникли проблемы с шасси, он смог вернуться в аэропорт вылета. Такая же проблема была и у упавшего в Муане борта.

https://ria.ru/20241229/rassledovanie-1991994588.html

https://ria.ru/20241229/krushenie-1991974318.html

южная корея

муан

бангкок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, южная корея, муан, бангкок, korean air , boeing 737-800, авиакатастрофа в муане