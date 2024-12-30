https://ria.ru/20241230/problemy-1992037638.html

СМИ: у еще одного самолета в Южной Корее возникли проблемы с шасси

СМИ: у еще одного самолета в Южной Корее возникли проблемы с шасси - РИА Новости, 30.12.2024

СМИ: у еще одного самолета в Южной Корее возникли проблемы с шасси

Еще у одного самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air возникли проблемы с шасси, он смог вернуться в аэропорт вылета, передает агентство Ренхап со ссылкой... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T04:02:00+03:00

2024-12-30T04:02:00+03:00

2024-12-30T04:57:00+03:00

в мире

южная корея

чеджу

бангкок

boeing 737-800

авиакатастрофа в муане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151438/33/1514383330_0:10:3072:1738_1920x0_80_0_0_7c54ec6a44cc77e32b472003c1e38e21.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Еще у одного самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air возникли проблемы с шасси, он смог вернуться в аэропорт вылета, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники. "Рейс Jeju Air, выполнявший рейс в Южной Корее в понедельник, вернулся в аэропорт вылета из-за той же проблемы с шасси, которая была выявлена в смертельной катастрофе с участием другого самолета той же модели накануне", - пишет агентство. Отмечается, что самолет Boeing B737-800 рейса 7C101 из Кимпхо в Чеджу вылетел в 6.37 по местному времени (0.37 мск), однако экипаж выявил проблему с шасси вскоре после взлета. По данным агентства, экипаж проинформировал пассажиров о дефекте и впоследствии самолет вернулся в аэропорт Кимпхо. В воскресенье около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, летевший рейсом 7C 2216 из Бангкока в Муан, при посадке в аэропорту пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было - пассажирами самолета были 173 гражданина Южной Кореи и две гражданки Таиланда. По последним данным, погибли 179 человек. Как уточнили в Jeju Air, возраст самолета составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицами. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой. Посольство России в Южной Корее выразило соболезнования семьям погибших.

https://ria.ru/20241229/rassledovanie-1991994588.html

https://ria.ru/20241229/pogibshie-1991993260.html

https://ria.ru/20241229/krushenie-1991974318.html

южная корея

чеджу

бангкок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея, чеджу, бангкок, boeing 737-800, авиакатастрофа в муане