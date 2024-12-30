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СМИ: у еще одного самолета в Южной Корее возникли проблемы с шасси - РИА Новости, 30.12.2024
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04:02 30.12.2024 (обновлено: 04:57 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/problemy-1992037638.html
СМИ: у еще одного самолета в Южной Корее возникли проблемы с шасси
СМИ: у еще одного самолета в Южной Корее возникли проблемы с шасси - РИА Новости, 30.12.2024
СМИ: у еще одного самолета в Южной Корее возникли проблемы с шасси
Еще у одного самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air возникли проблемы с шасси, он смог вернуться в аэропорт вылета, передает агентство Ренхап со ссылкой... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T04:02:00+03:00
2024-12-30T04:57:00+03:00
в мире
южная корея
чеджу
бангкок
boeing 737-800
авиакатастрофа в муане
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Еще у одного самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air возникли проблемы с шасси, он смог вернуться в аэропорт вылета, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники. "Рейс Jeju Air, выполнявший рейс в Южной Корее в понедельник, вернулся в аэропорт вылета из-за той же проблемы с шасси, которая была выявлена в смертельной катастрофе с участием другого самолета той же модели накануне", - пишет агентство. Отмечается, что самолет Boeing B737-800 рейса 7C101 из Кимпхо в Чеджу вылетел в 6.37 по местному времени (0.37 мск), однако экипаж выявил проблему с шасси вскоре после взлета. По данным агентства, экипаж проинформировал пассажиров о дефекте и впоследствии самолет вернулся в аэропорт Кимпхо. В воскресенье около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, летевший рейсом 7C 2216 из Бангкока в Муан, при посадке в аэропорту пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было - пассажирами самолета были 173 гражданина Южной Кореи и две гражданки Таиланда. По последним данным, погибли 179 человек. Как уточнили в Jeju Air, возраст самолета составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицами. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой. Посольство России в Южной Корее выразило соболезнования семьям погибших.
https://ria.ru/20241229/rassledovanie-1991994588.html
https://ria.ru/20241229/pogibshie-1991993260.html
https://ria.ru/20241229/krushenie-1991974318.html
южная корея
чеджу
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в мире, южная корея, чеджу, бангкок, boeing 737-800, авиакатастрофа в муане
В мире, Южная Корея, Чеджу, Бангкок, Boeing 737-800, Авиакатастрофа в Муане
СМИ: у еще одного самолета в Южной Корее возникли проблемы с шасси

Ренхап: еще у одного самолета авиакомпании Jeju Air возникли проблемы с шасси

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800
Самолет Boeing 737-800 - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет Boeing 737-800 . Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Еще у одного самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air возникли проблемы с шасси, он смог вернуться в аэропорт вылета, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.
"Рейс Jeju Air, выполнявший рейс в Южной Корее в понедельник, вернулся в аэропорт вылета из-за той же проблемы с шасси, которая была выявлена в смертельной катастрофе с участием другого самолета той же модели накануне", - пишет агентство.
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Отмечается, что самолет Boeing B737-800 рейса 7C101 из Кимпхо в Чеджу вылетел в 6.37 по местному времени (0.37 мск), однако экипаж выявил проблему с шасси вскоре после взлета.
По данным агентства, экипаж проинформировал пассажиров о дефекте и впоследствии самолет вернулся в аэропорт Кимпхо.
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В воскресенье около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, летевший рейсом 7C 2216 из Бангкока в Муан, при посадке в аэропорту пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было - пассажирами самолета были 173 гражданина Южной Кореи и две гражданки Таиланда. По последним данным, погибли 179 человек.
Как уточнили в Jeju Air, возраст самолета составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицами. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.
Посольство России в Южной Корее выразило соболезнования семьям погибших.
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В миреЮжная КореяЧеджуБангкокBoeing 737-800Авиакатастрофа в Муане
 
 
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