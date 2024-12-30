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"Слава Путину!": украинская ведущая пожаловалась на "теплый" прием в Польше - РИА Новости, 30.12.2024
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01:56 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/priem-1992034867.html
"Слава Путину!": украинская ведущая пожаловалась на "теплый" прием в Польше
"Слава Путину!": украинская ведущая пожаловалась на "теплый" прием в Польше - РИА Новости, 30.12.2024
"Слава Путину!": украинская ведущая пожаловалась на "теплый" прием в Польше
Украинская телеведущая Ольга Фреймут пожаловалась на жителя Польши, устроившего ей "теплый" прием в Варшаве, соответствующий пост она опубликовала на своей... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T01:56:00+03:00
2024-12-30T01:56:00+03:00
польша
лондон
варшава
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Украинская телеведущая Ольга Фреймут пожаловалась на жителя Польши, устроившего ей "теплый" прием в Варшаве, соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.По ее словам, когда таксист, с которым она ехала, застрял на выезде с парковки, на нее, услышав украинскую речь, набросился местный житель, выкрикивавший оскорбления в ее адрес.""Теплый" прием в Варшаве. Подбежал крупный поляк и начал кричать: "Курва, слава Путину!" — пожаловалась она.Как утверждает Фреймут, ее также оскорбляли пожилые женщины, которые "тыкали ей средние пальцы" и требовали покинуть страну.Ольга Фреймут — украинская телеведущая. Некоторое время работала журналистом-международником, фэшн-журналистом и вела различные развлекательные передачи на украинском телевидении. После начала СВО уехала с детьми в Лондон.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241223/slovakiya-1990756268.html
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польша, лондон, варшава
Польша, Лондон, Варшава
"Слава Путину!": украинская ведущая пожаловалась на "теплый" прием в Польше

Поляк со словами "слава Путину" потребовал от украинской ведущей покинуть страну

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Украинская телеведущая Ольга Фреймут пожаловалась на жителя Польши, устроившего ей "теплый" прием в Варшаве, соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.
По ее словам, когда таксист, с которым она ехала, застрял на выезде с парковки, на нее, услышав украинскую речь, набросился местный житель, выкрикивавший оскорбления в ее адрес.
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""Теплый" прием в Варшаве. Подбежал крупный поляк и начал кричать: "Курва, слава Путину!" — пожаловалась она.
Как утверждает Фреймут, ее также оскорбляли пожилые женщины, которые "тыкали ей средние пальцы" и требовали покинуть страну.
Ольга Фреймут — украинская телеведущая. Некоторое время работала журналистом-международником, фэшн-журналистом и вела различные развлекательные передачи на украинском телевидении. После начала СВО уехала с детьми в Лондон.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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