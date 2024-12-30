https://ria.ru/20241230/prezident-1992057432.html

Президент Кипра прокомментировал укрепление отношений с США

Президент Кипра прокомментировал укрепление отношений с США - РИА Новости, 30.12.2024

Президент Кипра прокомментировал укрепление отношений с США

Президента Кипра Никос Христодулидис в интервью газете "Филелефтерос" заверяет, что укрепление отношений островного государства с США не направлено против... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T11:18:00+03:00

2024-12-30T11:18:00+03:00

2024-12-30T11:18:00+03:00

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АФИНЫ, 30 дек - РИА Новости. Президента Кипра Никос Христодулидис в интервью газете "Филелефтерос" заверяет, что укрепление отношений островного государства с США не направлено против России. Журналисты поинтересовались у президента, не является ли полная ориентация на американцев опасной и не рискует ли он отношением Китая и России, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН. "Конечно, нам нужны все страны Совета безопасности, потому что кипрский вопрос является нашим приоритетом. Но мы не действуем таким образом, чтобы наши отношения с американцами обернулись против русских. Мы не действуем мстительно по отношению к кому-либо. Кто мы такие, чтобы мстить России или Китаю?", - ответил Христодулидис. По его мнению, ориентация на США пойдет на пользу Кипру. "И наши интересы совпадают", - заявил он. Христодулидис сказал также, что Кипр не полностью ориентируется на США, потому что в то же время многое делает в рамках Европейского союза. "Мы не складываем все наши яйца в одну корзину", - сказал он. Избранный на пост президента в феврале 2022 года Христодулидис полностью поддержал антироссийские санкции, в частности, запретил прямое авиасообщение с Россией. Кипр внесен в список недружественных стран. При этом Христодулидис выступает за укрепление связей острова с США и заявляет о намерении при возможности вступить в НАТО. В 2024 году был установлен стратегический диалог между двумя странами. Республика Кипр одна из немногих стран, которые, хотя и не являются членами НАТО, ведут такой стратегический диалог с Соединенными Штатами. Стратегический диалог является институциональным инструментом США с дружественными странами, с которыми они поддерживают регулярное сотрудничество в стратегических областях, представляющих взаимный интерес. 23 октября прошел первый раунд диалога. Кипр и США в начале сентября подписали дорожную карту оборонного сотрудничества на период 2024-2029 годов, подписи под документом поставили министр обороны Кипра Василис Палмас и помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер. Кипр ведет переговоры с Соединенными Штатами о закупке американского вооружения. США в сентябре 2022 года полностью отменили эмбарго на продажу американского оружия Кипру, введенное в 1987 году с целью поддержки процесса урегулирования на острове с перспективами объединения греческой и турецкой частей Кипра. Одним из условий американской стороны для полного снятия эмбарго являлось лишение российских военных кораблей возможности швартоваться в морских портах Кипра. В октябре президент Кипра впервые с 1996 года посетил Вашингтон с официальным визитом. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры. Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявлял, что не вернётся за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.

https://ria.ru/20241206/voennye-1987626615.html

https://ria.ru/20241013/kipr-1977856889.html

https://ria.ru/20241211/kipr-1988696755.html

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в мире, справки, кипр, сша, россия, никос христодулидис, селеста уолландер, оон, нато