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Президент Кипра прокомментировал укрепление отношений с США - РИА Новости, 30.12.2024
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11:18 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/prezident-1992057432.html
Президент Кипра прокомментировал укрепление отношений с США
Президент Кипра прокомментировал укрепление отношений с США - РИА Новости, 30.12.2024
Президент Кипра прокомментировал укрепление отношений с США
Президента Кипра Никос Христодулидис в интервью газете "Филелефтерос" заверяет, что укрепление отношений островного государства с США не направлено против... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T11:18:00+03:00
2024-12-30T11:18:00+03:00
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сша
россия
никос христодулидис
селеста уолландер
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АФИНЫ, 30 дек - РИА Новости. Президента Кипра Никос Христодулидис в интервью газете "Филелефтерос" заверяет, что укрепление отношений островного государства с США не направлено против России. Журналисты поинтересовались у президента, не является ли полная ориентация на американцев опасной и не рискует ли он отношением Китая и России, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН. "Конечно, нам нужны все страны Совета безопасности, потому что кипрский вопрос является нашим приоритетом. Но мы не действуем таким образом, чтобы наши отношения с американцами обернулись против русских. Мы не действуем мстительно по отношению к кому-либо. Кто мы такие, чтобы мстить России или Китаю?", - ответил Христодулидис. По его мнению, ориентация на США пойдет на пользу Кипру. "И наши интересы совпадают", - заявил он. Христодулидис сказал также, что Кипр не полностью ориентируется на США, потому что в то же время многое делает в рамках Европейского союза. "Мы не складываем все наши яйца в одну корзину", - сказал он. Избранный на пост президента в феврале 2022 года Христодулидис полностью поддержал антироссийские санкции, в частности, запретил прямое авиасообщение с Россией. Кипр внесен в список недружественных стран. При этом Христодулидис выступает за укрепление связей острова с США и заявляет о намерении при возможности вступить в НАТО. В 2024 году был установлен стратегический диалог между двумя странами. Республика Кипр одна из немногих стран, которые, хотя и не являются членами НАТО, ведут такой стратегический диалог с Соединенными Штатами. Стратегический диалог является институциональным инструментом США с дружественными странами, с которыми они поддерживают регулярное сотрудничество в стратегических областях, представляющих взаимный интерес. 23 октября прошел первый раунд диалога. Кипр и США в начале сентября подписали дорожную карту оборонного сотрудничества на период 2024-2029 годов, подписи под документом поставили министр обороны Кипра Василис Палмас и помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер. Кипр ведет переговоры с Соединенными Штатами о закупке американского вооружения. США в сентябре 2022 года полностью отменили эмбарго на продажу американского оружия Кипру, введенное в 1987 году с целью поддержки процесса урегулирования на острове с перспективами объединения греческой и турецкой частей Кипра. Одним из условий американской стороны для полного снятия эмбарго являлось лишение российских военных кораблей возможности швартоваться в морских портах Кипра. В октябре президент Кипра впервые с 1996 года посетил Вашингтон с официальным визитом. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры. Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявлял, что не вернётся за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.
https://ria.ru/20241206/voennye-1987626615.html
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в мире, справки, кипр, сша, россия, никос христодулидис, селеста уолландер, оон, нато
В мире, Справки, Кипр, США, Россия, Никос Христодулидис, Селеста Уолландер, ООН, НАТО
Президент Кипра прокомментировал укрепление отношений с США

Христодулидис: укрепление отношений Кипра и США не направлено против России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкНикос Христодулидис
Никос Христодулидис - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Никос Христодулидис. Архивное фото
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АФИНЫ, 30 дек - РИА Новости. Президента Кипра Никос Христодулидис в интервью газете "Филелефтерос" заверяет, что укрепление отношений островного государства с США не направлено против России.
Журналисты поинтересовались у президента, не является ли полная ориентация на американцев опасной и не рискует ли он отношением Китая и России, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН.
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"Конечно, нам нужны все страны Совета безопасности, потому что кипрский вопрос является нашим приоритетом. Но мы не действуем таким образом, чтобы наши отношения с американцами обернулись против русских. Мы не действуем мстительно по отношению к кому-либо. Кто мы такие, чтобы мстить России или Китаю?", - ответил Христодулидис.
По его мнению, ориентация на США пойдет на пользу Кипру. "И наши интересы совпадают", - заявил он.
Христодулидис сказал также, что Кипр не полностью ориентируется на США, потому что в то же время многое делает в рамках Европейского союза. "Мы не складываем все наши яйца в одну корзину", - сказал он.
Избранный на пост президента в феврале 2022 года Христодулидис полностью поддержал антироссийские санкции, в частности, запретил прямое авиасообщение с Россией. Кипр внесен в список недружественных стран.
При этом Христодулидис выступает за укрепление связей острова с США и заявляет о намерении при возможности вступить в НАТО.
В 2024 году был установлен стратегический диалог между двумя странами. Республика Кипр одна из немногих стран, которые, хотя и не являются членами НАТО, ведут такой стратегический диалог с Соединенными Штатами. Стратегический диалог является институциональным инструментом США с дружественными странами, с которыми они поддерживают регулярное сотрудничество в стратегических областях, представляющих взаимный интерес. 23 октября прошел первый раунд диалога.
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Кипр и США в начале сентября подписали дорожную карту оборонного сотрудничества на период 2024-2029 годов, подписи под документом поставили министр обороны Кипра Василис Палмас и помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер.
Кипр ведет переговоры с Соединенными Штатами о закупке американского вооружения. США в сентябре 2022 года полностью отменили эмбарго на продажу американского оружия Кипру, введенное в 1987 году с целью поддержки процесса урегулирования на острове с перспективами объединения греческой и турецкой частей Кипра. Одним из условий американской стороны для полного снятия эмбарго являлось лишение российских военных кораблей возможности швартоваться в морских портах Кипра.
В октябре президент Кипра впервые с 1996 года посетил Вашингтон с официальным визитом.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявлял, что не вернётся за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.
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