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Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством
Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством - РИА Новости, 30.12.2024
Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством
Президент Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом руководителей некоторых стран, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T12:05:00+03:00
2024-12-30T12:05:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом руководителей некоторых стран, сообщили в пресс-службе Кремля."Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин тепло поздравил с Рождеством и наступающим Новым, 2025 годом руководителей целого ряда государств", — говорится в сообщении.Так, поздравления получили лидеры стран СНГ Ильхам Алиев, Ваагн Хачатурян и Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев.Помимо этого, Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди, председателя КНР Си Цзиньпина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.Также телеграммы из Кремля получили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и папа римский Франциск.Кроме того, Путин поздравил с наступающим Новым годом некоторых бывших глав государств: Герхарда Шредера, Рауля Кастро, Нурсултана Назарбаева, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, в мире, россия
Владимир Путин, В мире, Россия
Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством
Путин поздравил глав и экс-лидеров ряда стран с Новым годом и Рождеством
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости.
Президент Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом руководителей некоторых стран, сообщили в пресс-службе
Кремля.
«
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин тепло поздравил с Рождеством и наступающим Новым, 2025 годом руководителей целого ряда государств", — говорится в сообщении.
Так, поздравления получили лидеры стран СНГ Ильхам Алиев, Ваагн Хачатурян и Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев.
Помимо этого, Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди, председателя КНР Си Цзиньпина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.
Также телеграммы из Кремля получили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и папа римский Франциск.
Кроме того, Путин поздравил с наступающим Новым годом некоторых бывших глав государств: Герхарда Шредера, Рауля Кастро, Нурсултана Назарбаева, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна.