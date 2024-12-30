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Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством

Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством - РИА Новости, 30.12.2024

Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством

Президент Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом руководителей некоторых стран, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T12:05:00+03:00

2024-12-30T12:05:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом руководителей некоторых стран, сообщили в пресс-службе Кремля."Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин тепло поздравил с Рождеством и наступающим Новым, 2025 годом руководителей целого ряда государств", — говорится в сообщении.Так, поздравления получили лидеры стран СНГ Ильхам Алиев, Ваагн Хачатурян и Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев.Помимо этого, Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди, председателя КНР Си Цзиньпина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.Также телеграммы из Кремля получили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и папа римский Франциск.Кроме того, Путин поздравил с наступающим Новым годом некоторых бывших глав государств: Герхарда Шредера, Рауля Кастро, Нурсултана Назарбаева, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна.

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Варвара Скокшина

владимир путин, в мире, россия