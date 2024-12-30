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Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством - РИА Новости, 30.12.2024
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12:05 30.12.2024 (обновлено: 13:57 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/prazdniki-1992060674.html
Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством
Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством - РИА Новости, 30.12.2024
Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством
Президент Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом руководителей некоторых стран, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T12:05:00+03:00
2024-12-30T13:57:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом руководителей некоторых стран, сообщили в пресс-службе Кремля.&quot;Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин тепло поздравил с Рождеством и наступающим Новым, 2025 годом руководителей целого ряда государств&quot;, — говорится в сообщении.Так, поздравления получили лидеры стран СНГ Ильхам Алиев, Ваагн Хачатурян и Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев.Помимо этого, Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди, председателя КНР Си Цзиньпина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.Также телеграммы из Кремля получили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и папа римский Франциск.Кроме того, Путин поздравил с наступающим Новым годом некоторых бывших глав государств: Герхарда Шредера, Рауля Кастро, Нурсултана Назарбаева, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна.
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владимир путин, в мире, россия
Владимир Путин, В мире, Россия
Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством

Путин поздравил глав и экс-лидеров ряда стран с Новым годом и Рождеством

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом руководителей некоторых стран, сообщили в пресс-службе Кремля.
«

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин тепло поздравил с Рождеством и наступающим Новым, 2025 годом руководителей целого ряда государств", — говорится в сообщении.

Так, поздравления получили лидеры стран СНГ Ильхам Алиев, Ваагн Хачатурян и Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев.
Помимо этого, Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди, председателя КНР Си Цзиньпина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.
Также телеграммы из Кремля получили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и папа римский Франциск.
Кроме того, Путин поздравил с наступающим Новым годом некоторых бывших глав государств: Герхарда Шредера, Рауля Кастро, Нурсултана Назарбаева, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна.
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