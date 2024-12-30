https://ria.ru/20241230/pravila-1992093065.html

Кабмин утвердил правила предоставления сведений о блогерских каналах

Кабмин утвердил правила предоставления сведений о блогерских каналах - РИА Новости, 30.12.2024

Кабмин утвердил правила предоставления сведений о блогерских каналах

Правительство РФ утвердило правила предоставления в Роскомнадзор сведений о каналах в соцсетях и мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч человек,... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T18:07:00+03:00

2024-12-30T18:07:00+03:00

2024-12-30T18:13:00+03:00

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила предоставления в Роскомнадзор сведений о каналах в соцсетях и мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч человек, соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования нормативных правовых актов."В соответствии со статьей 10 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации" Правительство РФ постановляет утвердить правила предоставления сведения о пользователях социальной сети в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций", - говорится в документе.Как прокомментировали в пресс-службе Минцифры, документ учитывает опыт использования сервиса "Госуслуг" для включения в специальный перечень Роскомнадзора владельцев каналов с 10 тысячами подписчиков, который изначально работал в режиме опытной эксплуатации. Сейчас его работа продолжится в статусе постоянного сервиса."Сейчас владельцы каналов и страниц в социальных сетях подали в Роскомнадзор через Госуслуги уже 140 тысяч заявлений", - добавили в пресс-службе.Также в министерстве напомнили, что с 1 января 2025 года рекламодатели не смогут размещать рекламу в канале или на странице без отметки о включении в перечень Роскомнадзора, а создателю такой страницы будет запрещено указывать информацию о способах финансирования его деятельности. Другим каналам нельзя будет репостить записи с его страницы. "Как только такой пользователь соцсети будет внесен в перечень Роскомнадзора, ограничения будут сняты", - добавили в Минцифры.Роскомнадзор с 1 ноября ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать. Форма для регистрации канала или страницы в соцсетях размещена на "Госуслугах". Как отмечается, если каналов или страниц несколько, нужно подать отдельные заявления по всем.

https://ria.ru/20241226/vpn-1991462966.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)