Кабмин утвердил правила предоставления сведений о блогерских каналах
Утверждены правила предоставления сведений о каналах блогеров в Роскомнадзор
© iStock.com / tonefotografiaДевушка-блогер записывает видео
© iStock.com / tonefotografia
Девушка-блогер записывает видео. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила предоставления в Роскомнадзор сведений о каналах в соцсетях и мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч человек, соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования нормативных правовых актов.
"В соответствии со статьей 10 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации" Правительство РФ постановляет утвердить правила предоставления сведения о пользователях социальной сети в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций", - говорится в документе.
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Как прокомментировали в пресс-службе Минцифры, документ учитывает опыт использования сервиса "Госуслуг" для включения в специальный перечень Роскомнадзора владельцев каналов с 10 тысячами подписчиков, который изначально работал в режиме опытной эксплуатации. Сейчас его работа продолжится в статусе постоянного сервиса.
"Сейчас владельцы каналов и страниц в социальных сетях подали в Роскомнадзор через Госуслуги уже 140 тысяч заявлений", - добавили в пресс-службе.
Также в министерстве напомнили, что с 1 января 2025 года рекламодатели не смогут размещать рекламу в канале или на странице без отметки о включении в перечень Роскомнадзора, а создателю такой страницы будет запрещено указывать информацию о способах финансирования его деятельности. Другим каналам нельзя будет репостить записи с его страницы. "Как только такой пользователь соцсети будет внесен в перечень Роскомнадзора, ограничения будут сняты", - добавили в Минцифры.
Роскомнадзор с 1 ноября ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать. Форма для регистрации канала или страницы в соцсетях размещена на "Госуслугах". Как отмечается, если каналов или страниц несколько, нужно подать отдельные заявления по всем.
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