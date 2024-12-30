Рейтинг@Mail.ru
Кабмин утвердил правила предоставления сведений о блогерских каналах - РИА Новости, 30.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 30.12.2024 (обновлено: 18:13 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/pravila-1992093065.html
Кабмин утвердил правила предоставления сведений о блогерских каналах
Кабмин утвердил правила предоставления сведений о блогерских каналах - РИА Новости, 30.12.2024
Кабмин утвердил правила предоставления сведений о блогерских каналах
Правительство РФ утвердило правила предоставления в Роскомнадзор сведений о каналах в соцсетях и мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч человек,... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T18:07:00+03:00
2024-12-30T18:13:00+03:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968816077_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_92198196d01bd09cba107141512fd6b5.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила предоставления в Роскомнадзор сведений о каналах в соцсетях и мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч человек, соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования нормативных правовых актов."В соответствии со статьей 10 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации" Правительство РФ постановляет утвердить правила предоставления сведения о пользователях социальной сети в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций", - говорится в документе.Как прокомментировали в пресс-службе Минцифры, документ учитывает опыт использования сервиса "Госуслуг" для включения в специальный перечень Роскомнадзора владельцев каналов с 10 тысячами подписчиков, который изначально работал в режиме опытной эксплуатации. Сейчас его работа продолжится в статусе постоянного сервиса."Сейчас владельцы каналов и страниц в социальных сетях подали в Роскомнадзор через Госуслуги уже 140 тысяч заявлений", - добавили в пресс-службе.Также в министерстве напомнили, что с 1 января 2025 года рекламодатели не смогут размещать рекламу в канале или на странице без отметки о включении в перечень Роскомнадзора, а создателю такой страницы будет запрещено указывать информацию о способах финансирования его деятельности. Другим каналам нельзя будет репостить записи с его страницы. "Как только такой пользователь соцсети будет внесен в перечень Роскомнадзора, ограничения будут сняты", - добавили в Минцифры.Роскомнадзор с 1 ноября ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать. Форма для регистрации канала или страницы в соцсетях размещена на "Госуслугах". Как отмечается, если каналов или страниц несколько, нужно подать отдельные заявления по всем.
https://ria.ru/20241226/vpn-1991462966.html
https://ria.ru/20241213/viber-1989143770.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968816077_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_78bfd7d3532ca3d36a440970b0d15ef1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Кабмин утвердил правила предоставления сведений о блогерских каналах

Утверждены правила предоставления сведений о каналах блогеров в Роскомнадзор

© iStock.com / tonefotografiaДевушка-блогер записывает видео
Девушка-блогер записывает видео - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© iStock.com / tonefotografia
Девушка-блогер записывает видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила предоставления в Роскомнадзор сведений о каналах в соцсетях и мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч человек, соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования нормативных правовых актов.
"В соответствии со статьей 10 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации" Правительство РФ постановляет утвердить правила предоставления сведения о пользователях социальной сети в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций", - говорится в документе.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Штрафовать за использование VPN не будут, заявил Роскомнадзор
26 декабря, 14:34
Как прокомментировали в пресс-службе Минцифры, документ учитывает опыт использования сервиса "Госуслуг" для включения в специальный перечень Роскомнадзора владельцев каналов с 10 тысячами подписчиков, который изначально работал в режиме опытной эксплуатации. Сейчас его работа продолжится в статусе постоянного сервиса.
"Сейчас владельцы каналов и страниц в социальных сетях подали в Роскомнадзор через Госуслуги уже 140 тысяч заявлений", - добавили в пресс-службе.
Также в министерстве напомнили, что с 1 января 2025 года рекламодатели не смогут размещать рекламу в канале или на странице без отметки о включении в перечень Роскомнадзора, а создателю такой страницы будет запрещено указывать информацию о способах финансирования его деятельности. Другим каналам нельзя будет репостить записи с его страницы. "Как только такой пользователь соцсети будет внесен в перечень Роскомнадзора, ограничения будут сняты", - добавили в Минцифры.
Роскомнадзор с 1 ноября ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать. Форма для регистрации канала или страницы в соцсетях размещена на "Госуслугах". Как отмечается, если каналов или страниц несколько, нужно подать отдельные заявления по всем.
Логотип мессенджера Viber на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Роскомнадзор ограничил доступ к Viber
13 декабря, 20:04
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала