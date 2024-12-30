https://ria.ru/20241230/prava-1992103363.html

Зеленский назначил омбудсмена по защите прав военнослужащих и их семей

Зеленский назначил омбудсмена по защите прав военнослужащих и их семей - РИА Новости, 30.12.2024

Зеленский назначил омбудсмена по защите прав военнослужащих и их семей

Владимир Зеленский сообщил в понедельник, что подписал указ о назначении Ольги Решетиловой уполномоченной по вопросам защиты прав военнослужащих ВСУ и членов их РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T19:33:00+03:00

2024-12-30T19:33:00+03:00

2024-12-30T19:42:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в понедельник, что подписал указ о назначении Ольги Решетиловой уполномоченной по вопросам защиты прав военнослужащих ВСУ и членов их семей. Украинское министерство обороны в апреле сообщало о создании при ведомстве управления по защите прав военнослужащих, планируется, что оно будет заниматься рассмотрением жалоб, осуществлять проверки на местах нарушений. "Подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной… по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей наших воинов. Ольга - известная, опытная и эффективная украинская правозащитница", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Министр обороны Украины Рустем Умеров в сентябре прошлого года анонсировал создание новой должности в ВСУ - военного омбудсмена, который, как предполагалось, в том числе займется "военными потребностями военнослужащих". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.

https://ria.ru/20241230/zelenskiy-1992102773.html

https://ria.ru/20241230/msek-1992100863.html

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в мире, украина, владимир зеленский, рустем умеров, вооруженные силы украины