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Посол Келин назвал попытки ослабить суверенитет России тщетными

Посол Келин назвал попытки ослабить суверенитет России тщетными - РИА Новости, 30.12.2024

Посол Келин назвал попытки ослабить суверенитет России тщетными

Попытки ослабить суверенитет и независимость России всегда были и будут тщетны, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T14:18:00+03:00

2024-12-30T14:18:00+03:00

2024-12-30T14:18:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Попытки ослабить суверенитет и независимость России всегда были и будут тщетны, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. "Совсем скоро завершится 2024 год. Он выдался трудным. На долю нашей страны выпало немало испытаний. Наши оппоненты не оставляли попыток ослабить суверенитет и независимость нашей Родины, сдержать её развитие. Но эти усилия были и всегда будут тщетны", - говорится в новогоднем обращении посла к российским соотечественникам, поступившем в распоряжение РИА Новости. По словам главы диппредставительства, даже среди самых непримиримых русофобов растет понимание того, что сломить волю российского народа невозможно. "Лучше и полезнее выстраивать с нами конструктивные отношения, основанные на равенстве и взаимном уважении", - добавил Келин. Посол добавил, что в уходящем году Россия продолжала укреплять свои позиции. По словам Келина, ярким успехом стал результативный саммит БРИКС в Казани. "Вместе с единомышленниками из стран Глобального Юга мы вели борьбу за формирование многополярного мира, в котором нет места неоколониальному диктату и шантажу", - подчеркнул посол.

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в мире, россия, казань, андрей келин, брикс