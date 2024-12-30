Яковенко прокомментировал заявления Трампа по использованию доллара
Яковенко: предупреждения Трампа о долларе больше способствуют дедолларизации
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Предупреждения избранного президента США Дональда Трампа на тему использования доллара в международных расчетах, скорее, способствуют отказу от этой валюты, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано.
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"Что до доллара, то предупреждения Трампа на этот счет, скорее, способствуют дедолларизации. Более того, нынешняя валютно-финансовая система создает проблемы для самой Америки, имея в виду в том числе и модель жить в долг: консервативный "Проект 2025" призывает вернуться к темам ФРС (созданной частными банками в далеком 1913 году) и золотого стандарта в рамках создания специальной комиссии конгресса (США - ред.), но это будет сделать в нынешних условиях весьма проблематично", - говорится в аналитическом докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко.
Он добавил, что американский империализм может вылиться в создание долларовой валютной зоны на Западе.
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"Не исключено, что "голый" империализм США примет форму создания долларовой валютной зоны, прежде всего в Западном полушарии, как об этом позволяют судить заявления Трампа с претензиями на Гренландию и Панамский канал, а также предложение Мексике и Канаде войти в состав США и "сэкономить" на расходах на оборону и таможенных пошлинах. Как бы экстравагантно это ни звучало, во время своего первого президентского срока ему удалось переформатировать трехстороннюю НАФТА, а привязанность соседей к рынку США в новых, более жестких условиях американского протекционизма может только возрасти", - отметил Яковенко.
По его словам, не стоит забывать, что американский рынок является таким же оружием, как и доллар США, поэтому пока не ясно, распространится ли этот передел мира на другие регионы.
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