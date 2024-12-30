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Яковенко прокомментировал заявления Трампа по использованию доллара - РИА Новости, 30.12.2024
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11:21 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/posol-1992057676.html
Яковенко прокомментировал заявления Трампа по использованию доллара
Яковенко прокомментировал заявления Трампа по использованию доллара - РИА Новости, 30.12.2024
Яковенко прокомментировал заявления Трампа по использованию доллара
Предупреждения избранного президента США Дональда Трампа на тему использования доллара в международных расчетах, скорее, способствуют отказу от этой валюты,... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T11:21:00+03:00
2024-12-30T11:21:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Предупреждения избранного президента США Дональда Трампа на тему использования доллара в международных расчетах, скорее, способствуют отказу от этой валюты, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. "Что до доллара, то предупреждения Трампа на этот счет, скорее, способствуют дедолларизации. Более того, нынешняя валютно-финансовая система создает проблемы для самой Америки, имея в виду в том числе и модель жить в долг: консервативный "Проект 2025" призывает вернуться к темам ФРС (созданной частными банками в далеком 1913 году) и золотого стандарта в рамках создания специальной комиссии конгресса (США - ред.), но это будет сделать в нынешних условиях весьма проблематично", - говорится в аналитическом докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко. Он добавил, что американский империализм может вылиться в создание долларовой валютной зоны на Западе. "Не исключено, что "голый" империализм США примет форму создания долларовой валютной зоны, прежде всего в Западном полушарии, как об этом позволяют судить заявления Трампа с претензиями на Гренландию и Панамский канал, а также предложение Мексике и Канаде войти в состав США и "сэкономить" на расходах на оборону и таможенных пошлинах. Как бы экстравагантно это ни звучало, во время своего первого президентского срока ему удалось переформатировать трехстороннюю НАФТА, а привязанность соседей к рынку США в новых, более жестких условиях американского протекционизма может только возрасти", - отметил Яковенко. По его словам, не стоит забывать, что американский рынок является таким же оружием, как и доллар США, поэтому пока не ясно, распространится ли этот передел мира на другие регионы.
https://ria.ru/20241202/dollar-1986843296.html
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сша, россия, америка, дональд трамп, александр яковенко, владимир путин, брикс, федеральная резервная система сша
США, Россия, Америка, Дональд Трамп, Александр Яковенко, Владимир Путин, БРИКС, Федеральная резервная система США
Яковенко прокомментировал заявления Трампа по использованию доллара

Яковенко: предупреждения Трампа о долларе больше способствуют дедолларизации

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Предупреждения избранного президента США Дональда Трампа на тему использования доллара в международных расчетах, скорее, способствуют отказу от этой валюты, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано.
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"Что до доллара, то предупреждения Трампа на этот счет, скорее, способствуют дедолларизации. Более того, нынешняя валютно-финансовая система создает проблемы для самой Америки, имея в виду в том числе и модель жить в долг: консервативный "Проект 2025" призывает вернуться к темам ФРС (созданной частными банками в далеком 1913 году) и золотого стандарта в рамках создания специальной комиссии конгресса (США - ред.), но это будет сделать в нынешних условиях весьма проблематично", - говорится в аналитическом докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко.
Он добавил, что американский империализм может вылиться в создание долларовой валютной зоны на Западе.
«
"Не исключено, что "голый" империализм США примет форму создания долларовой валютной зоны, прежде всего в Западном полушарии, как об этом позволяют судить заявления Трампа с претензиями на Гренландию и Панамский канал, а также предложение Мексике и Канаде войти в состав США и "сэкономить" на расходах на оборону и таможенных пошлинах. Как бы экстравагантно это ни звучало, во время своего первого президентского срока ему удалось переформатировать трехстороннюю НАФТА, а привязанность соседей к рынку США в новых, более жестких условиях американского протекционизма может только возрасти", - отметил Яковенко.
По его словам, не стоит забывать, что американский рынок является таким же оружием, как и доллар США, поэтому пока не ясно, распространится ли этот передел мира на другие регионы.
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СШАРоссияАмерикаДональд ТрампАлександр ЯковенкоВладимир ПутинБРИКСФедеральная резервная система США
 
 
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