https://ria.ru/20241230/posol-1992054008.html

Яковенко рассказал о задачах России после завершения спецоперации

Яковенко рассказал о задачах России после завершения спецоперации - РИА Новости, 30.12.2024

Яковенко рассказал о задачах России после завершения спецоперации

После окончания специальной операции на Украине Россия должна будет не только комплексно урегулировать украинский вопрос, но и прочно закрепить гарантии... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T10:34:00+03:00

2024-12-30T10:34:00+03:00

2024-12-30T10:34:00+03:00

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киев

александр яковенко

политика

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. После окончания специальной операции на Украине Россия должна будет не только комплексно урегулировать украинский вопрос, но и прочно закрепить гарантии безопасности, заявил заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня", чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Завершив СВО, Москве предстоит сорвать попытки Запада, проигравшего свою "гибридную" и вполне тотальную войну с Россией, что называется, "выиграть мир", что у него во многом получилось после Второй мировой. России понадобится в течение года запустить два раздельных процесса - комплексного мирного урегулирования с Украиной, включая закрепление новых границ и создание материальных гарантий прочности достигнутых целей СВО, и получения вызывающих доверие гарантий своей безопасности со стороны Запада", - говорится в аналитическом докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко. По его словам, в последнем случае нужно будет пересмотреть всю натоцентричную архитектуру европейской безопасности. "В дополнение к заявленным целям СВО будет необходимо настаивать на федерализации Украины - начало этому процессу и были призваны положить Минские соглашения, реализацию которых саботировали Киев и Запад. Надо помнить, что для федерализации Германии понадобились две мировые войны. Будь Киев федерацией - вполне в общем для современной Европы тренде, не были бы возможны трансформация Советской Украины в агрессивно-националистическом ключе и ее превращение в орудие антироссийской политики", - подчеркнул Яковенко. Он отметил, что в потенциальном мирном договоре после окончания спецоперации должны будут оговорены в обмен на наши гарантии безопасности - особые права России по поддержанию соответствующего конституционно-правового порядка на Украине. "К числу физических гарантий выполнения Киевом условий будущего мирного договора логично отнести передачу России или коалиции незападных стран с участием России контроль над воздушным пространством Украины на срок в 20 лет (жизнь одного поколения)", - заявил Яковенко.

https://ria.ru/20241227/yakovenko-1991582496.html

https://ria.ru/20241230/politika-1992050420.html

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россия, украина, киев, александр яковенко, политика