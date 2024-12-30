БРИКС поможет Латинской Америке выйти из кризиса, заявил Яковенко
Посол Яковенко назвал БРИКС важным ресурсом для выхода ЛАКБ из кризиса
Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Диверсификации внешних связей странами Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ) может способствовать их выходу из системного кризиса, важным ресурсом при этом становится БРИКС, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Позитивные тренды постепенно дают о себе знать и внушают надежду на выход ЛАКБ из комплексного и системного кризиса развития, в том числе через диверсификацию своих внешних связей и в контексте позитивной, в духе требований времени, трансформации всей архитектуры глобального управления, включая нынешний этап его регионализации. Пока же на торговлю с США здесь приходится до 75%, а переводы мигрантов из США составляют от 30 до 40% национального ВВП целого ряда стран", - говорится в аналитическом докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко.
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По его словам, проблемы региона придется решать его странам вне зависимости от исторического наследия.
"Что до внешних факторов, то, как и в случае с Африкой, важным практическим, политическим и идейным ресурсом становится возрастающее вовлечение стран региона в процесс БРИКС. Боливия и Куба на казанском саммите получили статус государств-партнеров, а Гондурас, Никарагуа и Колумбия заявили о намерении так же подключиться к сотрудничеству с БРИКС", - отметил Яковенко.
Он подчеркнул, что в рамках бразильского председательства в объединении можно ожидать, что роль Латинской Америки вырастет.
"Если брать регион в целом, то он вполне самодостаточен, но эта самодостаточность может быть реализована только в рамках целенаправленной общерегиональной интеграции и коллективной стратегии развития, чему всегда мешало присутствие США в панамериканских форматах с их идеологическими и военно-политическими приоритетами, которые явно отжили свое с окончанием холодной войны и даже ранее", - говорится в докладе.
Яковенко напомнил, что свою роль в регионе пытались играть и Евросоюз с Канадой, балансируя влияние Вашингтона.
"Что-то в этом плане получалось, в том числе применительно к Кубе, живущей уже седьмое десятилетие под американской блокадой. Но все это пошло насмарку в последние 40 неолиберальных лет и в контексте глобализации с ее хрупкими удлиненными цепочками поставок, не выдерживающими любой напряженности, включая геополитическую и внутреннюю дестабилизацию", - заключил он.
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