https://ria.ru/20241230/poluchaet-1992110134.html

В США раскрыли, что Вашингтон получает от Украины

В США раскрыли, что Вашингтон получает от Украины - РИА Новости, 30.12.2024

В США раскрыли, что Вашингтон получает от Украины

США, вкладывая в Украину огромные военные и денежные ресурсы, получают в ответ только упреки от лидера киевского режима, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T21:31:00+03:00

2024-12-30T21:31:00+03:00

2024-12-30T21:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

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нато

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. США, вкладывая в Украину огромные военные и денежные ресурсы, получают в ответ только упреки от лидера киевского режима, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Нам приходится тратить много наших военных и финансовых ресурсов на Украине, и что мы получаем взамен? Вот этого парня, который <…> постоянно выряжен, как Че Гевара, и постоянно недоволен", — заявил он.По словам Джонсона, Вашингтон больше заинтересован в переговорах по урегулированию, чем Россия, поскольку Москва побеждает и Украину, и НАТО."С какой стати они должны сдаваться?" — недоумевает он.По мнению Джонсона, этот конфликт – не боксерский матч, который мог бы остановить кто-то, взявший на себя роль рефери."Поединок остановится, когда он <противник – прим.ред.> будет мертв", - заключил Джонсон.Как сообщается в сводке Минобороны России от 30 декабря подразделения группировки войск "Центр" своими решительными действиями освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, "Центр" и другие группировки ВС РФ, участвующие в спецоперации, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также отразили 21 контратаку. Украинские войска потеряли при этом до 1560 военнослужащих. Кроме того, они лишились четырёх танков, в том числе Leopard производства ФРГ, пяти БМП, шести бронетранспортёров, в том числе двух американских M113, четырёх бронемашин, в том числе Snatch производства Великобритании и "Козак".

https://ria.ru/20241230/zelenskiy-1992102773.html

https://ria.ru/20241230/svo-1992065945.html

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в мире, украина, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), нато, вооруженные силы украины