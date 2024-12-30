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В США раскрыли, что Вашингтон получает от Украины - РИА Новости, 30.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:31 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/poluchaet-1992110134.html
В США раскрыли, что Вашингтон получает от Украины
В США раскрыли, что Вашингтон получает от Украины - РИА Новости, 30.12.2024
В США раскрыли, что Вашингтон получает от Украины
США, вкладывая в Украину огромные военные и денежные ресурсы, получают в ответ только упреки от лидера киевского режима, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T21:31:00+03:00
2024-12-30T21:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
центральное разведывательное управление (цру)
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. США, вкладывая в Украину огромные военные и денежные ресурсы, получают в ответ только упреки от лидера киевского режима, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Нам приходится тратить много наших военных и финансовых ресурсов на Украине, и что мы получаем взамен? Вот этого парня, который &lt;…&gt; постоянно выряжен, как Че Гевара, и постоянно недоволен", — заявил он.По словам Джонсона, Вашингтон больше заинтересован в переговорах по урегулированию, чем Россия, поскольку Москва побеждает и Украину, и НАТО."С какой стати они должны сдаваться?" — недоумевает он.По мнению Джонсона, этот конфликт – не боксерский матч, который мог бы остановить кто-то, взявший на себя роль рефери."Поединок остановится, когда он &lt;противник – прим.ред.&gt; будет мертв", - заключил Джонсон.Как сообщается в сводке Минобороны России от 30 декабря подразделения группировки войск "Центр" своими решительными действиями освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, "Центр" и другие группировки ВС РФ, участвующие в спецоперации, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также отразили 21 контратаку. Украинские войска потеряли при этом до 1560 военнослужащих. Кроме того, они лишились четырёх танков, в том числе Leopard производства ФРГ, пяти БМП, шести бронетранспортёров, в том числе двух американских M113, четырёх бронемашин, в том числе Snatch производства Великобритании и "Козак".
https://ria.ru/20241230/zelenskiy-1992102773.html
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в мире, украина, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Вооруженные силы Украины
В США раскрыли, что Вашингтон получает от Украины

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: у России не может быть стимула останавливаться

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. США, вкладывая в Украину огромные военные и денежные ресурсы, получают в ответ только упреки от лидера киевского режима, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Нам приходится тратить много наших военных и финансовых ресурсов на Украине, и что мы получаем взамен? Вот этого парня, который <…> постоянно выряжен, как Че Гевара, и постоянно недоволен", — заявил он.
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По словам Джонсона, Вашингтон больше заинтересован в переговорах по урегулированию, чем Россия, поскольку Москва побеждает и Украину, и НАТО.
"С какой стати они должны сдаваться?" — недоумевает он.
По мнению Джонсона, этот конфликт – не боксерский матч, который мог бы остановить кто-то, взявший на себя роль рефери.
"Поединок остановится, когда он <противник – прим.ред.> будет мертв", - заключил Джонсон.
Как сообщается в сводке Минобороны России от 30 декабря подразделения группировки войск "Центр" своими решительными действиями освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, "Центр" и другие группировки ВС РФ, участвующие в спецоперации, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также отразили 21 контратаку. Украинские войска потеряли при этом до 1560 военнослужащих. Кроме того, они лишились четырёх танков, в том числе Leopard производства ФРГ, пяти БМП, шести бронетранспортёров, в том числе двух американских M113, четырёх бронемашин, в том числе Snatch производства Великобритании и "Козак".
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