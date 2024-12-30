https://ria.ru/20241230/polety-1992055735.html

Израильская авиакомпания "Эль-Аль" приостановила полеты в Москву

Израильская авиакомпания "Эль-Аль" приостановила полеты в Москву - РИА Новости, 30.12.2024

Израильская авиакомпания "Эль-Аль" приостановила полеты в Москву

Израильский авиаперевозчик "Эль-Аль" приостановил полеты в Москву до конца марта 2025 года после катастрофы с направлявшимся в Грозный самолетом Azerbaijan... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T10:52:00+03:00

2024-12-30T10:52:00+03:00

2024-12-30T11:10:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 дек - РИА Новости. Израильский авиаперевозчик "Эль-Аль" приостановил полеты в Москву до конца марта 2025 года после катастрофы с направлявшимся в Грозный самолетом Azerbaijan Airlines, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании."В дополнение к ранее опубликованному сообщению о приостановке рейсов в Москву и после комплексной оценки обстановки авиакомпания "Эль-Аль" сообщает о прекращении полетов по маршруту Тель-Авив – Москва до конца зимнего расписания (до конца марта). Решение принято после непрерывных консультаций с властями страны, чтобы получить полную картину ситуации. Пассажирам будет сообщено об изменениях в ближайшее время", - сообщил представитель.

https://ria.ru/20241230/reysy-1992048704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, в мире, израиль