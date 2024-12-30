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Израильская авиакомпания "Эль-Аль" приостановила полеты в Москву - РИА Новости, 30.12.2024
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10:52 30.12.2024 (обновлено: 11:10 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/polety-1992055735.html
Израильская авиакомпания "Эль-Аль" приостановила полеты в Москву
Израильская авиакомпания "Эль-Аль" приостановила полеты в Москву - РИА Новости, 30.12.2024
Израильская авиакомпания "Эль-Аль" приостановила полеты в Москву
Израильский авиаперевозчик "Эль-Аль" приостановил полеты в Москву до конца марта 2025 года после катастрофы с направлявшимся в Грозный самолетом Azerbaijan... РИА Новости, 30.12.2024
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2024-12-30T11:10:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 дек - РИА Новости. Израильский авиаперевозчик "Эль-Аль" приостановил полеты в Москву до конца марта 2025 года после катастрофы с направлявшимся в Грозный самолетом Azerbaijan Airlines, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании."В дополнение к ранее опубликованному сообщению о приостановке рейсов в Москву и после комплексной оценки обстановки авиакомпания "Эль-Аль" сообщает о прекращении полетов по маршруту Тель-Авив – Москва до конца зимнего расписания (до конца марта). Решение принято после непрерывных консультаций с властями страны, чтобы получить полную картину ситуации. Пассажирам будет сообщено об изменениях в ближайшее время", - сообщил представитель.
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москва, в мире, израиль
Москва, В мире, Израиль
Израильская авиакомпания "Эль-Аль" приостановила полеты в Москву

Израильская авиакомпания "Эль-Аль" приостановила полеты в Москву до конца марта

© AP PhotoСамолет израильской авиакомпании El Al
Самолет израильской авиакомпании El Al - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo
Самолет израильской авиакомпании El Al. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 дек - РИА Новости. Израильский авиаперевозчик "Эль-Аль" приостановил полеты в Москву до конца марта 2025 года после катастрофы с направлявшимся в Грозный самолетом Azerbaijan Airlines, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
"В дополнение к ранее опубликованному сообщению о приостановке рейсов в Москву и после комплексной оценки обстановки авиакомпания "Эль-Аль" сообщает о прекращении полетов по маршруту Тель-Авив – Москва до конца зимнего расписания (до конца марта). Решение принято после непрерывных консультаций с властями страны, чтобы получить полную картину ситуации. Пассажирам будет сообщено об изменениях в ближайшее время", - сообщил представитель.
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