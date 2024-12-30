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Раскрыто, что ждет детей, родившихся после 2025 года - РИА Новости, 30.12.2024
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00:52 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/pokolenie-1992032365.html
Раскрыто, что ждет детей, родившихся после 2025 года
Раскрыто, что ждет детей, родившихся после 2025 года - РИА Новости, 30.12.2024
Раскрыто, что ждет детей, родившихся после 2025 года
Дети, которые родятся в 2025 году, станут представителями нового поколения — поколения бета, пишет американский таблоид New York Post. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T00:52:00+03:00
2024-12-30T00:52:00+03:00
дети
в мире
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Дети, которые родятся в 2025 году, станут представителями нового поколения — поколения бета, пишет американский таблоид New York Post."Поколение бета, которое продлится примерно до 2039 года, следует за поколением альфа, которое длилось с 2010 по 2024 год", — говорится в публикации.По данным издания, детям, рожденным в этом поколении, придется бороться с серьезными социальными проблемами в мире."Учитывая изменение климата, глобальную миграцию населения и стремительную урбанизацию, устойчивое развитие станет не просто предпочтением, а ожиданием", — приводит издание слова футуролога Марка Маккриндла, который придумал термин "поколение альфа".По его мнению, к 2035 году поколение бета будет составлять 16% населения Земли — в мире, управляемом искусственным интеллектом."Поколение бета будет жить в эпоху, когда искусственный интеллект и автоматизация полностью интегрированы в повседневную жизнь — от образования и рабочих мест до здравоохранения и развлечений", — считает он.Американские консультанты Уильям Штраус и Нейл Хоув в 1990-е годы разработали "теорию поколений". Поколение определяется как совокупность людей, рожденных в течение примерно 20 лет, при этом его представители сталкиваются с одинаковыми ключевыми историческими событиями и социальными веяниями. Согласно теории, у каждого поколения есть общий набор ценностей, приобретаемый в первые 12 лет жизни, которым человек следует затем всю жизнь.
https://ria.ru/20241228/prazdnik-1991917301.html
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дети, в мире, земля
Дети, В мире, Земля
Раскрыто, что ждет детей, родившихся после 2025 года

NYP: дети, родившиеся после 2025 года, станут поколением бета

© iStock.com / Marco_PiuntiНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© iStock.com / Marco_Piunti
Новорожденный ребенок. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Дети, которые родятся в 2025 году, станут представителями нового поколения — поколения бета, пишет американский таблоид New York Post.
«
"Поколение бета, которое продлится примерно до 2039 года, следует за поколением альфа, которое длилось с 2010 по 2024 год", — говорится в публикации.
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По данным издания, детям, рожденным в этом поколении, придется бороться с серьезными социальными проблемами в мире.
"Учитывая изменение климата, глобальную миграцию населения и стремительную урбанизацию, устойчивое развитие станет не просто предпочтением, а ожиданием", — приводит издание слова футуролога Марка Маккриндла, который придумал термин "поколение альфа".
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По его мнению, к 2035 году поколение бета будет составлять 16% населения Земли — в мире, управляемом искусственным интеллектом.
"Поколение бета будет жить в эпоху, когда искусственный интеллект и автоматизация полностью интегрированы в повседневную жизнь — от образования и рабочих мест до здравоохранения и развлечений", — считает он.
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Американские консультанты Уильям Штраус и Нейл Хоув в 1990-е годы разработали "теорию поколений". Поколение определяется как совокупность людей, рожденных в течение примерно 20 лет, при этом его представители сталкиваются с одинаковыми ключевыми историческими событиями и социальными веяниями. Согласно теории, у каждого поколения есть общий набор ценностей, приобретаемый в первые 12 лет жизни, которым человек следует затем всю жизнь.
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