https://ria.ru/20241230/pokolenie-1992032365.html

Раскрыто, что ждет детей, родившихся после 2025 года

Раскрыто, что ждет детей, родившихся после 2025 года - РИА Новости, 30.12.2024

Раскрыто, что ждет детей, родившихся после 2025 года

Дети, которые родятся в 2025 году, станут представителями нового поколения — поколения бета, пишет американский таблоид New York Post. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T00:52:00+03:00

2024-12-30T00:52:00+03:00

2024-12-30T00:52:00+03:00

дети

в мире

земля

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Дети, которые родятся в 2025 году, станут представителями нового поколения — поколения бета, пишет американский таблоид New York Post."Поколение бета, которое продлится примерно до 2039 года, следует за поколением альфа, которое длилось с 2010 по 2024 год", — говорится в публикации.По данным издания, детям, рожденным в этом поколении, придется бороться с серьезными социальными проблемами в мире."Учитывая изменение климата, глобальную миграцию населения и стремительную урбанизацию, устойчивое развитие станет не просто предпочтением, а ожиданием", — приводит издание слова футуролога Марка Маккриндла, который придумал термин "поколение альфа".По его мнению, к 2035 году поколение бета будет составлять 16% населения Земли — в мире, управляемом искусственным интеллектом."Поколение бета будет жить в эпоху, когда искусственный интеллект и автоматизация полностью интегрированы в повседневную жизнь — от образования и рабочих мест до здравоохранения и развлечений", — считает он.Американские консультанты Уильям Штраус и Нейл Хоув в 1990-е годы разработали "теорию поколений". Поколение определяется как совокупность людей, рожденных в течение примерно 20 лет, при этом его представители сталкиваются с одинаковыми ключевыми историческими событиями и социальными веяниями. Согласно теории, у каждого поколения есть общий набор ценностей, приобретаемый в первые 12 лет жизни, которым человек следует затем всю жизнь.

https://ria.ru/20241228/prazdnik-1991917301.html

https://ria.ru/20241212/putin-1988864099.html

https://ria.ru/20241228/elka-1991875674.html

https://ria.ru/20241228/zakon-1991810863.html

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дети, в мире, земля