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Дед Мороз рассказал, что просили у него в качестве подарка - РИА Новости, 30.12.2024
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05:27 30.12.2024 (обновлено: 05:29 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/podarki-1992040180.html
Дед Мороз рассказал, что просили у него в качестве подарка
Дед Мороз рассказал, что просили у него в качестве подарка - РИА Новости, 30.12.2024
Дед Мороз рассказал, что просили у него в качестве подарка
Московский Дед Мороз рассказал РИА Новости, что у него просили в подарок подводную лодку и лошадь. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T05:27:00+03:00
2024-12-30T05:29:00+03:00
общество
дед мороз
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Московский Дед Мороз рассказал РИА Новости, что у него просили в подарок подводную лодку и лошадь. "Подводную лодку просили. Лошадку просили. А я сразу говорю: если лошадку ты просишь или котика, ты сначала узнай все о нем. Конюшню построй, научись управлять, научись кормить и так далее, а уж потом запросы такие делай", - сказал Дед Мороз, отвечая на вопрос, какие необычные желания он получал. Собеседник агентства отметил, что все желания должны быть разумными и по потребностям. "А то так можно запросить и полет в космос, а я же такие вопросы не решаю", - добавил волшебник.
https://ria.ru/20241229/ded_moroz-1992005822.html
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общество, дед мороз, новый год
Общество, Дед Мороз, Новый год
Дед Мороз рассказал, что просили у него в качестве подарка

Дед Мороз рассказал, что у него просили в подарок подводную лодку и лошадь

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДед Мороз
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Московский Дед Мороз рассказал РИА Новости, что у него просили в подарок подводную лодку и лошадь.
"Подводную лодку просили. Лошадку просили. А я сразу говорю: если лошадку ты просишь или котика, ты сначала узнай все о нем. Конюшню построй, научись управлять, научись кормить и так далее, а уж потом запросы такие делай", - сказал Дед Мороз, отвечая на вопрос, какие необычные желания он получал.
Собеседник агентства отметил, что все желания должны быть разумными и по потребностям. "А то так можно запросить и полет в космос, а я же такие вопросы не решаю", - добавил волшебник.
Всероссийский Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
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