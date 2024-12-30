https://ria.ru/20241230/podarki-1992040180.html

Дед Мороз рассказал, что просили у него в качестве подарка

Дед Мороз рассказал, что просили у него в качестве подарка - РИА Новости, 30.12.2024

Дед Мороз рассказал, что просили у него в качестве подарка

Московский Дед Мороз рассказал РИА Новости, что у него просили в подарок подводную лодку и лошадь. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T05:27:00+03:00

2024-12-30T05:27:00+03:00

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общество

дед мороз

новый год

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Московский Дед Мороз рассказал РИА Новости, что у него просили в подарок подводную лодку и лошадь. "Подводную лодку просили. Лошадку просили. А я сразу говорю: если лошадку ты просишь или котика, ты сначала узнай все о нем. Конюшню построй, научись управлять, научись кормить и так далее, а уж потом запросы такие делай", - сказал Дед Мороз, отвечая на вопрос, какие необычные желания он получал. Собеседник агентства отметил, что все желания должны быть разумными и по потребностям. "А то так можно запросить и полет в космос, а я же такие вопросы не решаю", - добавил волшебник.

https://ria.ru/20241229/ded_moroz-1992005822.html

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общество, дед мороз, новый год