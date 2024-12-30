Рейтинг@Mail.ru
Красную площадь в Москве закроют для посещения в новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 30.12.2024 (обновлено: 17:24 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/ploschad-1992083245.html
Красную площадь в Москве закроют для посещения в новогоднюю ночь
Красную площадь в Москве закроют для посещения в новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2024
Красную площадь в Москве закроют для посещения в новогоднюю ночь
Красная площадь в Москве будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января, ГУМ-каток будет работать по расписанию, сообщили РИА Новости в ГУ МВД РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T16:31:00+03:00
2024-12-30T17:24:00+03:00
общество
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992089023_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_72c58912870a663a484d235750118d03.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Красная площадь в Москве будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января, ГУМ-каток будет работать по расписанию, сообщили РИА Новости в ГУ МВД Москвы. "ГУ МВД России по Москве информирует о том, что с 18 часов 31 декабря до 8 часов 1 января 2025 года Красная площадь закрыта для посещения", - сказали в ведомстве. В главке добавили, что ГУМ-каток будет работать в соответствии со своим расписанием.
https://ria.ru/20241230/otdykh-1836657926.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992089023_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_1b0a57ad5883c4621e319a71dbb20246.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Красную площадь в Москве закроют для посещения в новогоднюю ночь

Красную площадь закроют для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве
ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Красная площадь в Москве будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января, ГУМ-каток будет работать по расписанию, сообщили РИА Новости в ГУ МВД Москвы.
"ГУ МВД России по Москве информирует о том, что с 18 часов 31 декабря до 8 часов 1 января 2025 года Красная площадь закрыта для посещения", - сказали в ведомстве.
В главке добавили, что ГУМ-каток будет работать в соответствии со своим расписанием.
Молодые люди гуляют по снежному лесу - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Лучшие места для встречи Нового 2025 года: куда поехать на каникулы
Вчера, 13:24
 
ОбществоМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала