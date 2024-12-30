https://ria.ru/20241230/ploschad-1992083245.html
Красную площадь в Москве закроют для посещения в новогоднюю ночь
Красную площадь в Москве закроют для посещения в новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2024
Красную площадь в Москве закроют для посещения в новогоднюю ночь
Красная площадь в Москве будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января, ГУМ-каток будет работать по расписанию, сообщили РИА Новости в ГУ МВД РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T16:31:00+03:00
2024-12-30T16:31:00+03:00
2024-12-30T17:24:00+03:00
общество
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992089023_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_72c58912870a663a484d235750118d03.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Красная площадь в Москве будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января, ГУМ-каток будет работать по расписанию, сообщили РИА Новости в ГУ МВД Москвы. "ГУ МВД России по Москве информирует о том, что с 18 часов 31 декабря до 8 часов 1 января 2025 года Красная площадь закрыта для посещения", - сказали в ведомстве. В главке добавили, что ГУМ-каток будет работать в соответствии со своим расписанием.
https://ria.ru/20241230/otdykh-1836657926.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992089023_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_1b0a57ad5883c4621e319a71dbb20246.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Красную площадь в Москве закроют для посещения в новогоднюю ночь
Красную площадь закроют для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января