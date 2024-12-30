https://ria.ru/20241230/ploschad-1992083245.html

Красную площадь в Москве закроют для посещения в новогоднюю ночь

Красную площадь в Москве закроют для посещения в новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2024

Красную площадь в Москве закроют для посещения в новогоднюю ночь

Красная площадь в Москве будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января, ГУМ-каток будет работать по расписанию, сообщили РИА Новости в ГУ МВД РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T16:31:00+03:00

2024-12-30T16:31:00+03:00

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общество

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Красная площадь в Москве будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января, ГУМ-каток будет работать по расписанию, сообщили РИА Новости в ГУ МВД Москвы. "ГУ МВД России по Москве информирует о том, что с 18 часов 31 декабря до 8 часов 1 января 2025 года Красная площадь закрыта для посещения", - сказали в ведомстве. В главке добавили, что ГУМ-каток будет работать в соответствии со своим расписанием.

https://ria.ru/20241230/otdykh-1836657926.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)