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Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие позвонили родным

Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие позвонили родным - РИА Новости, 30.12.2024

Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие позвонили родным

Российские военнослужащие, вернувшиеся 30 декабря с подконтрольной Киеву территории, позвонили своим родным, соответствующий видеоролик опубликовало Минобороны... РИА Новости, 30.12.2024

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специальная военная операция на украине

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белоруссия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся 30 декабря с подконтрольной Киеву территории, позвонили своим родным, соответствующий видеоролик опубликовало Минобороны РФ. На опубликованных кадрах видно, как один из военнослужащих говорит в телефон, что скоро будет дома. Другой интересуется, как его дети и мать. Третий рассказал, что из-за переполняющих эмоций пока ещё не верит, что вернулся. Ранее МО РФ сообщило, что 150 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной Киеву территории 30 декабря, столько же пленных ВСУ были переданы взамен. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, в дальнейшем их доставят в РФ для лечения и реабилитации. При возвращении российских военнослужащих посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

https://ria.ru/20241230/soldaty-1992058795.html

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Российские военные звонят родным после возвращения из украинского плена Минобороны России показало видео с военными, которые звонят родным после возвращения из украинского плена 2024-12-30T20:24 true PT0M47S

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россия, киев, белоруссия, вооруженные силы украины, украина, оаэ