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Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие позвонили родным - РИА Новости, 30.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:24 30.12.2024 (обновлено: 20:53 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/plen-1992106115.html
Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие позвонили родным
Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие позвонили родным - РИА Новости, 30.12.2024
Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие позвонили родным
Российские военнослужащие, вернувшиеся 30 декабря с подконтрольной Киеву территории, позвонили своим родным, соответствующий видеоролик опубликовало Минобороны... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T20:24:00+03:00
2024-12-30T20:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
белоруссия
вооруженные силы украины
украина
оаэ
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся 30 декабря с подконтрольной Киеву территории, позвонили своим родным, соответствующий видеоролик опубликовало Минобороны РФ. На опубликованных кадрах видно, как один из военнослужащих говорит в телефон, что скоро будет дома. Другой интересуется, как его дети и мать. Третий рассказал, что из-за переполняющих эмоций пока ещё не верит, что вернулся. Ранее МО РФ сообщило, что 150 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной Киеву территории 30 декабря, столько же пленных ВСУ были переданы взамен. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, в дальнейшем их доставят в РФ для лечения и реабилитации. При возвращении российских военнослужащих посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.
https://ria.ru/20241230/soldaty-1992058795.html
россия
киев
белоруссия
украина
оаэ
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Российские военные звонят родным после возвращения из украинского плена
Минобороны России показало видео с военными, которые звонят родным после возвращения из украинского плена
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россия, киев, белоруссия, вооруженные силы украины, украина, оаэ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Украина, ОАЭ
Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие позвонили родным

Вернувшиеся из украинского плена российские военные позвонили родным

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся 30 декабря с подконтрольной Киеву территории, позвонили своим родным, соответствующий видеоролик опубликовало Минобороны РФ.
На опубликованных кадрах видно, как один из военнослужащих говорит в телефон, что скоро будет дома. Другой интересуется, как его дети и мать. Третий рассказал, что из-за переполняющих эмоций пока ещё не верит, что вернулся.
Ранее МО РФ сообщило, что 150 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной Киеву территории 30 декабря, столько же пленных ВСУ были переданы взамен.
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, в дальнейшем их доставят в РФ для лечения и реабилитации. При возвращении российских военнослужащих посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.
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