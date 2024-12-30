https://ria.ru/20241230/plen-1992106115.html
Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие позвонили родным
Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие позвонили родным - РИА Новости, 30.12.2024
Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие позвонили родным
Российские военнослужащие, вернувшиеся 30 декабря с подконтрольной Киеву территории, позвонили своим родным, соответствующий видеоролик опубликовало Минобороны... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T20:24:00+03:00
2024-12-30T20:24:00+03:00
2024-12-30T20:53:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся 30 декабря с подконтрольной Киеву территории, позвонили своим родным, соответствующий видеоролик опубликовало Минобороны РФ. На опубликованных кадрах видно, как один из военнослужащих говорит в телефон, что скоро будет дома. Другой интересуется, как его дети и мать. Третий рассказал, что из-за переполняющих эмоций пока ещё не верит, что вернулся. Ранее МО РФ сообщило, что 150 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной Киеву территории 30 декабря, столько же пленных ВСУ были переданы взамен. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, в дальнейшем их доставят в РФ для лечения и реабилитации. При возвращении российских военнослужащих посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.
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Российские военные звонят родным после возвращения из украинского плена
Минобороны России показало видео с военными, которые звонят родным после возвращения из украинского плена
2024-12-30T20:24
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Украина, ОАЭ
Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие позвонили родным
Вернувшиеся из украинского плена российские военные позвонили родным