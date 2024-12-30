В Аргентине пятерых человек обвинили в причастности к смерти певца Пейна
Суд в Аргентине обвинил пятерых человек в причастности к смерти Лиама Пейна
© AP Photo / Vianney Le CaerПевец Лиам Пейн из британской группы One Direction
© AP Photo / Vianney Le Caer
Певец Лиам Пейн из британской группы One Direction. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 дек - РИА Новости. Суд в Аргентине обвинил пятерых человек в причастности к смерти экс-участника группы One Direction Лиама Пейна, двое из них приговорены к предварительному заключению, сообщила прокуратура.
"Судья... привлекла к ответственности пятерых человек, которым предъявлено обвинение в рамках расследования смерти Лиама Пейна... Троим из обвиняемых не выдвинута мера пресечения, они обвиняются в непредумышленном убийстве, двое других отправятся в предварительное заключение за сбыт наркотиков", - говорится в сообщении.
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Речь идёт о бывшем официанте, работавшем в одном из ресторанов Буэнос-Айреса, и о сотруднике отеля, где жил и погиб Пейн. Их обвиняют в передаче экс-певцу наркотиков, за что им грозит наказание от 4 до 15 лет заключения.
Кроме того, в оставлении в опасности и непредумышленном убийстве обвиняют мужчину, сопровождавшего певца в Буэнос-Айресе. Также обвинения предъявлены управляющей отеля и главе администрации.
В середине октября стало известно о смерти Пейна, погибшего при падении с третьего этажа отеля в столичном районе Палермо. При падении певец получил перелом основания черепа, спасти его не было возможности. Токсикологический анализ тела Пейна показал, что в течение 72 часов до смерти он употреблял кокаин, антидепрессанты и алкоголь.