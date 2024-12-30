https://ria.ru/20241230/peyn-1992092407.html

В Аргентине пятерых человек обвинили в причастности к смерти певца Пейна

В Аргентине пятерых человек обвинили в причастности к смерти певца Пейна - РИА Новости, 30.12.2024

В Аргентине пятерых человек обвинили в причастности к смерти певца Пейна

Суд в Аргентине обвинил пятерых человек в причастности к смерти экс-участника группы One Direction Лиама Пейна, двое из них приговорены к предварительному... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T18:03:00+03:00

2024-12-30T18:03:00+03:00

2024-12-30T18:03:00+03:00

шоубиз

в мире

буэнос-айрес (город)

аргентина

палермо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978424612_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_92aeeecbfbf022b3c1146ce7d5b803b4.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 дек - РИА Новости. Суд в Аргентине обвинил пятерых человек в причастности к смерти экс-участника группы One Direction Лиама Пейна, двое из них приговорены к предварительному заключению, сообщила прокуратура. "Судья... привлекла к ответственности пятерых человек, которым предъявлено обвинение в рамках расследования смерти Лиама Пейна... Троим из обвиняемых не выдвинута мера пресечения, они обвиняются в непредумышленном убийстве, двое других отправятся в предварительное заключение за сбыт наркотиков", - говорится в сообщении. Речь идёт о бывшем официанте, работавшем в одном из ресторанов Буэнос-Айреса, и о сотруднике отеля, где жил и погиб Пейн. Их обвиняют в передаче экс-певцу наркотиков, за что им грозит наказание от 4 до 15 лет заключения. Кроме того, в оставлении в опасности и непредумышленном убийстве обвиняют мужчину, сопровождавшего певца в Буэнос-Айресе. Также обвинения предъявлены управляющей отеля и главе администрации. В середине октября стало известно о смерти Пейна, погибшего при падении с третьего этажа отеля в столичном районе Палермо. При падении певец получил перелом основания черепа, спасти его не было возможности. Токсикологический анализ тела Пейна показал, что в течение 72 часов до смерти он употреблял кокаин, антидепрессанты и алкоголь.

https://ria.ru/20241017/peyn-1978436122.html

https://ria.ru/20241018/peyn-1978629089.html

буэнос-айрес (город)

аргентина

палермо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, буэнос-айрес (город), аргентина, палермо