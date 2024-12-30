https://ria.ru/20241230/peskov-1992053382.html

Предпосылок для завершения украинского конфликта сейчас нет, заявил Песков

Предпосылок для завершения украинского конфликта сейчас нет, заявил Песков - РИА Новости, 30.12.2024

Предпосылок для завершения украинского конфликта сейчас нет, заявил Песков

Предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы сейчас нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T10:25:00+03:00

2024-12-30T10:25:00+03:00

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россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы сейчас нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Накануне в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".Кроме того, Лавров напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта обозначил президент Владимир Путин.Глава государства в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин упомянул и необходимость отмены санкций против России.

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990329971.html

https://ria.ru/20241228/peregovory-1991833031.html

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россия, дмитрий песков