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Предпосылок для завершения украинского конфликта сейчас нет, заявил Песков - РИА Новости, 30.12.2024
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10:25 30.12.2024 (обновлено: 10:56 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/peskov-1992053382.html
Предпосылок для завершения украинского конфликта сейчас нет, заявил Песков
Предпосылок для завершения украинского конфликта сейчас нет, заявил Песков - РИА Новости, 30.12.2024
Предпосылок для завершения украинского конфликта сейчас нет, заявил Песков
Предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы сейчас нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T10:25:00+03:00
2024-12-30T10:56:00+03:00
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы сейчас нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Накануне в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".Кроме того, Лавров напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта обозначил президент Владимир Путин.Глава государства в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин упомянул и необходимость отмены санкций против России.
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990329971.html
https://ria.ru/20241228/peregovory-1991833031.html
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россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
Предпосылок для завершения украинского конфликта сейчас нет, заявил Песков

Песков: предпосылок для окончания конфликта на Украине на данный момент нет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский артиллерист в зоне СВО
Российский артиллерист в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский артиллерист в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы сейчас нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Bloomberg: Байден не спасет Киев от горького урегулирования конфликта
20 декабря, 10:39
Накануне в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".
Кроме того, Лавров напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта обозначил президент Владимир Путин.
Глава государства в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин упомянул и необходимость отмены санкций против России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Песков прокомментировал предложение Словакии по переговорам с Украиной
28 декабря, 12:45
 
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