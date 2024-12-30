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Байден заявил о передаче Украине сотен тысяч боеприпасов - РИА Новости, 30.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 30.12.2024 (обновлено: 15:24 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/pentagon-1992072685.html
Байден заявил о передаче Украине сотен тысяч боеприпасов
Байден заявил о передаче Украине сотен тысяч боеприпасов - РИА Новости, 30.12.2024
Байден заявил о передаче Украине сотен тысяч боеприпасов
Пентагон находится в процессе передачи Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, заявил президент США Джо Байден, его слова опубликовали на сайте Белого... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T14:37:00+03:00
2024-12-30T15:24:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Пентагон находится в процессе передачи Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, заявил президент США Джо Байден, его слова опубликовали на сайте Белого дома. "Пентагон сейчас находится в процессе передачи сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники", — говорится в публикации. Отмечается, что Вашингтон будет продолжать усиливать позиции Киева до конца срока Байдена. Кроме того, глава Белого дома объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Украине. Из них 1,22 миллиарда долларов выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241230/mwm-1992048352.html
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в мире, сша, россия, украина, джо байден, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины
В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Байден заявил о передаче Украине сотен тысяч боеприпасов

Байден: Пентагон находится в процессе передачи Украине сотен тысяч боеприпасов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Пентагон находится в процессе передачи Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, заявил президент США Джо Байден, его слова опубликовали на сайте Белого дома.
"Пентагон сейчас находится в процессе передачи сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники", — говорится в публикации.
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В США забили тревогу из-за танков Abrams, захваченных на Украине
Вчера, 09:19
Отмечается, что Вашингтон будет продолжать усиливать позиции Киева до конца срока Байдена.
Кроме того, глава Белого дома объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Украине. Из них 1,22 миллиарда долларов выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДжо БайденСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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