https://ria.ru/20241230/pentagon-1992072685.html

Байден заявил о передаче Украине сотен тысяч боеприпасов

Байден заявил о передаче Украине сотен тысяч боеприпасов - РИА Новости, 30.12.2024

Байден заявил о передаче Украине сотен тысяч боеприпасов

Пентагон находится в процессе передачи Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, заявил президент США Джо Байден, его слова опубликовали на сайте Белого... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T14:37:00+03:00

2024-12-30T14:37:00+03:00

2024-12-30T15:24:00+03:00

в мире

сша

россия

украина

джо байден

сергей лавров

министерство обороны сша

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751706087_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_760aed1e63b39f849c3cbea455585826.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Пентагон находится в процессе передачи Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, заявил президент США Джо Байден, его слова опубликовали на сайте Белого дома. "Пентагон сейчас находится в процессе передачи сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники", — говорится в публикации. Отмечается, что Вашингтон будет продолжать усиливать позиции Киева до конца срока Байдена. Кроме того, глава Белого дома объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Украине. Из них 1,22 миллиарда долларов выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241230/mwm-1992048352.html

https://ria.ru/20241229/ssha-1992023756.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, джо байден, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины