"ВкусВилл" заблокировал партию пельменей из-за информации Роспотребнадзора
"ВкусВилл" заблокировал партию пельменей с мясным ассорти из-за Роспотребнадзора
Сетевой магазин продуктов питания "ВкусВилл". Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. "ВкусВилл" заявил РИА Новости, что после информации Роспотребнадзора о выявленных нарушениях в "Пельмени мясное ассорти, 1 кг", заблокировал партию к реализации и приостановил новые поставки от поставщика.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация об отравлении пельменями "Мясное ассорти" (производитель ООО "Чали" из Орловской области), купленных во "ВкусВилле".
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"Как только 23 декабря мы получили информацию от Роспотребнадзора о выявленных нарушениях в продукции "Пельмени мясное ассорти, 1 кг" от даты производства 07.11.2024, то в этот же день заблокировали данную партию к реализации, обе позиции, представленные в двух разных фасовках. Также запланированы дополнительные проверки продукции и поставщика. На сегодняшний день, продукции из этой партии нет как в ассортименте доставки, так и в наших магазинах. Кроме того, мы приостановили новые поставки данной позиции от поставщика", - сообщил ритейлер.
В компании рассказали, что когда она получила обращение от покупателя, то сразу же направила на дополнительные лабораторные проверки образец из партии, на которую поступила жалоба ("Пельмени мясное ассорти, 1 кг" от даты производства 30.10.2024). Две разные внешние лаборатории не выявили нарушений в продукте.
Кроме того, по системе контроля качества вся продукция "ВкусВилл" проходит регулярные лабораторные проверки. Пельмени от "Чали" также проверялись в сентябре, нарушений не было выявлено.
"Важно помнить, что пельмени - это сырой мясной полуфабрикат, которому требуется правильная термическая обработка (более 70°С), благодаря которой продукт становится безопасен", - добавили там.