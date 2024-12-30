https://ria.ru/20241230/pelmeni-1992063562.html

"ВкусВилл" заблокировал партию пельменей из-за информации Роспотребнадзора

"ВкусВилл" заблокировал партию пельменей из-за информации Роспотребнадзора - РИА Новости, 30.12.2024

"ВкусВилл" заблокировал партию пельменей из-за информации Роспотребнадзора

"ВкусВилл" заявил РИА Новости, что после информации Роспотребнадзора о выявленных нарушениях в "Пельмени мясное ассорти, 1 кг", заблокировал партию к реализации РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T12:33:00+03:00

2024-12-30T12:33:00+03:00

2024-12-30T12:52:00+03:00

вкусвилл

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. "ВкусВилл" заявил РИА Новости, что после информации Роспотребнадзора о выявленных нарушениях в "Пельмени мясное ассорти, 1 кг", заблокировал партию к реализации и приостановил новые поставки от поставщика.Ранее в Telegram-каналах появилась информация об отравлении пельменями "Мясное ассорти" (производитель ООО "Чали" из Орловской области), купленных во "ВкусВилле"."Как только 23 декабря мы получили информацию от Роспотребнадзора о выявленных нарушениях в продукции "Пельмени мясное ассорти, 1 кг" от даты производства 07.11.2024, то в этот же день заблокировали данную партию к реализации, обе позиции, представленные в двух разных фасовках. Также запланированы дополнительные проверки продукции и поставщика. На сегодняшний день, продукции из этой партии нет как в ассортименте доставки, так и в наших магазинах. Кроме того, мы приостановили новые поставки данной позиции от поставщика", - сообщил ритейлер.В компании рассказали, что когда она получила обращение от покупателя, то сразу же направила на дополнительные лабораторные проверки образец из партии, на которую поступила жалоба ("Пельмени мясное ассорти, 1 кг" от даты производства 30.10.2024). Две разные внешние лаборатории не выявили нарушений в продукте.Кроме того, по системе контроля качества вся продукция "ВкусВилл" проходит регулярные лабораторные проверки. Пельмени от "Чали" также проверялись в сентябре, нарушений не было выявлено."Важно помнить, что пельмени - это сырой мясной полуфабрикат, которому требуется правильная термическая обработка (более 70°С), благодаря которой продукт становится безопасен", - добавили там.

https://ria.ru/20241227/rospotrebnadzor-1991579658.html

https://ria.ru/20241207/romir-1987853380.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вкусвилл, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия