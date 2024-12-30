В Белгороде прошла панихида в память о погибших 30 декабря 2023 года
В Белгороде прошла панихида в память о погибших при обстреле 30 декабря 2023 г
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БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Заупокойная лития в память о погибших при украинском обстреле Белгорода 30 декабря прошла в городе спустя год после трагических событий, передает корреспондент РИА Новости.
Тридцатого декабря 2023 года ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, в результате массированного украинского обстрела погибли 25 человек, включая маленьких детей, и еще более 100 человек были ранены. На следующий день около арт-объекта "Сердце" на улице 50-летия Белгородской области образовался народный мемориал, куда жители несли цветы и игрушки в память о погибших. Само "Сердце" в тот день было изрешечено осколками и стало символом скорби для всех белгородцев.
В понедельник у арт-объекта "Сердце" состоялась заупокойная лития в память о погибших жителях. Обряд был проведён священнослужителями и собрал людей для совместной молитвы. В мероприятии приняли участие губернатор региона Вячеслав Гладков, мэр Белгорода Валентин Демидов, представители власти и духовенства, а также неравнодушные граждане, пришедшие выразить свои соболезнования и почтить память жертв трагедии.
"Сегодня мы молитвенно соединяемся с теми, кто безвинно погиб под жесточайшими обстрелами варварской бомбардировки 30 декабря, когда мирно отдыхали дети, родители на площади, радостно встречая Новый год. И именно в этот момент, когда никто никому не желал зла, особенно детским сердцам, обрушилась кровавая, кассетная, изощренная смерть, которая унесла жизни детей, взрослых, нанесла увечья тем, кто остался жив, и оставила в сердцах наших глубокую рану... Мы сегодня собрались для того, чтобы, поминая павших, сделать более достойную жизнь живущих", - сказал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
В завершении церемонии у народного мемориала присутствующие возложили цветы и детские игрушки.
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"Белгородчина скорбит о погибших в тот день, 30 декабря, год назад. Слава Богу, лично меня это не коснулось, но эта трагедия навсегда останется в наших сердцах", - сказала РИА Новости жительница города Александра Свиридова.
В Минобороны РФ сообщали, что 30 декабря 2023 года средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.