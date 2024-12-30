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В Белгороде прошла панихида в память о погибших 30 декабря 2023 года - РИА Новости, 30.12.2024
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Религия
 
14:23 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/panikhida-1992071973.html
В Белгороде прошла панихида в память о погибших 30 декабря 2023 года
В Белгороде прошла панихида в память о погибших 30 декабря 2023 года - РИА Новости, 30.12.2024
В Белгороде прошла панихида в память о погибших 30 декабря 2023 года
Заупокойная лития в память о погибших при украинском обстреле Белгорода 30 декабря прошла в городе спустя год после трагических событий, передает корреспондент... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T14:23:00+03:00
2024-12-30T14:23:00+03:00
религия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
валентин демидов
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Заупокойная лития в память о погибших при украинском обстреле Белгорода 30 декабря прошла в городе спустя год после трагических событий, передает корреспондент РИА Новости. Тридцатого декабря 2023 года ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, в результате массированного украинского обстрела погибли 25 человек, включая маленьких детей, и еще более 100 человек были ранены. На следующий день около арт-объекта "Сердце" на улице 50-летия Белгородской области образовался народный мемориал, куда жители несли цветы и игрушки в память о погибших. Само "Сердце" в тот день было изрешечено осколками и стало символом скорби для всех белгородцев. В понедельник у арт-объекта "Сердце" состоялась заупокойная лития в память о погибших жителях. Обряд был проведён священнослужителями и собрал людей для совместной молитвы. В мероприятии приняли участие губернатор региона Вячеслав Гладков, мэр Белгорода Валентин Демидов, представители власти и духовенства, а также неравнодушные граждане, пришедшие выразить свои соболезнования и почтить память жертв трагедии. "Сегодня мы молитвенно соединяемся с теми, кто безвинно погиб под жесточайшими обстрелами варварской бомбардировки 30 декабря, когда мирно отдыхали дети, родители на площади, радостно встречая Новый год. И именно в этот момент, когда никто никому не желал зла, особенно детским сердцам, обрушилась кровавая, кассетная, изощренная смерть, которая унесла жизни детей, взрослых, нанесла увечья тем, кто остался жив, и оставила в сердцах наших глубокую рану... Мы сегодня собрались для того, чтобы, поминая павших, сделать более достойную жизнь живущих", - сказал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. В завершении церемонии у народного мемориала присутствующие возложили цветы и детские игрушки. "Белгородчина скорбит о погибших в тот день, 30 декабря, год назад. Слава Богу, лично меня это не коснулось, но эта трагедия навсегда останется в наших сердцах", - сказала РИА Новости жительница города Александра Свиридова. В Минобороны РФ сообщали, что 30 декабря 2023 года средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
https://ria.ru/20241230/gladkov-1992048505.html
https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html
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353
60
353
60
Панихида в память о погибших при украинском обстреле Белгорода год назад
Панихида в память о погибших при украинском обстреле Белгорода прошла в центре города спустя год после трагических событий, передает корреспондент РИА Новости
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, валентин демидов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Религия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Белгороде прошла панихида в память о погибших 30 декабря 2023 года

В Белгороде прошла панихида в память о погибших при обстреле 30 декабря 2023 г

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БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Заупокойная лития в память о погибших при украинском обстреле Белгорода 30 декабря прошла в городе спустя год после трагических событий, передает корреспондент РИА Новости.
Тридцатого декабря 2023 года ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, в результате массированного украинского обстрела погибли 25 человек, включая маленьких детей, и еще более 100 человек были ранены. На следующий день около арт-объекта "Сердце" на улице 50-летия Белгородской области образовался народный мемориал, куда жители несли цветы и игрушки в память о погибших. Само "Сердце" в тот день было изрешечено осколками и стало символом скорби для всех белгородцев.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Гладков почтил память жертв обстрела центра Белгорода в 2023 году
Вчера, 09:24
В понедельник у арт-объекта "Сердце" состоялась заупокойная лития в память о погибших жителях. Обряд был проведён священнослужителями и собрал людей для совместной молитвы. В мероприятии приняли участие губернатор региона Вячеслав Гладков, мэр Белгорода Валентин Демидов, представители власти и духовенства, а также неравнодушные граждане, пришедшие выразить свои соболезнования и почтить память жертв трагедии.
"Сегодня мы молитвенно соединяемся с теми, кто безвинно погиб под жесточайшими обстрелами варварской бомбардировки 30 декабря, когда мирно отдыхали дети, родители на площади, радостно встречая Новый год. И именно в этот момент, когда никто никому не желал зла, особенно детским сердцам, обрушилась кровавая, кассетная, изощренная смерть, которая унесла жизни детей, взрослых, нанесла увечья тем, кто остался жив, и оставила в сердцах наших глубокую рану... Мы сегодня собрались для того, чтобы, поминая павших, сделать более достойную жизнь живущих", - сказал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
В завершении церемонии у народного мемориала присутствующие возложили цветы и детские игрушки.
«
"Белгородчина скорбит о погибших в тот день, 30 декабря, год назад. Слава Богу, лично меня это не коснулось, но эта трагедия навсегда останется в наших сердцах", - сказала РИА Новости жительница города Александра Свиридова.
В Минобороны РФ сообщали, что 30 декабря 2023 года средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
Аудиовизуальная инсталляция Белгород в сердце в центре Белгорода - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
В Белгороде открылась инсталляция, посвященная последствиям обстрелов
7 мая, 13:31
 
РелигияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВалентин ДемидовВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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