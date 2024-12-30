https://ria.ru/20241230/otravlenie-1992114863.html

В Воронежской области 14 человек отравились обедом

В Воронежской области 14 человек отравились обедом - РИА Новости, 30.12.2024

В Воронежской области 14 человек отравились обедом

Четырнадцать человек отравились обедом в понедельник в Рамонском районе Воронежской области, один из них попал в реанимацию, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T23:18:00+03:00

2024-12-30T23:18:00+03:00

2024-12-30T23:18:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

воронежская область

рамонский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВОРОНЕЖ, 30 дек - РИА Новости. Четырнадцать человек отравились обедом в понедельник в Рамонском районе Воронежской области, один из них попал в реанимацию, сообщили в правительстве региона. "По предварительной информации министерства здравоохранения региона, 14 человек были доставлены в медучреждения. 13 из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один человек находится в реанимации в тяжёлом стабильном состоянии с положительной динамикой", - сообщили журналистам в правительстве Воронежской области. По данным Роспотребнадзора, сейчас проводятся лабораторные исследования, отбираются пробы от больных и из продуктов питания. По данным властей, инцидент произошёл в понедельник, в 15.00 в помещении для обедов Рамонского района Воронежской области.

https://ria.ru/20241219/otravlenie-1825854187.html

воронежская область

рамонский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, воронежская область, рамонский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)