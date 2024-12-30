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В Воронежской области 14 человек отравились обедом - РИА Новости, 30.12.2024
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23:18 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/otravlenie-1992114863.html
В Воронежской области 14 человек отравились обедом
В Воронежской области 14 человек отравились обедом - РИА Новости, 30.12.2024
В Воронежской области 14 человек отравились обедом
Четырнадцать человек отравились обедом в понедельник в Рамонском районе Воронежской области, один из них попал в реанимацию, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T23:18:00+03:00
2024-12-30T23:18:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
воронежская область
рамонский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВОРОНЕЖ, 30 дек - РИА Новости. Четырнадцать человек отравились обедом в понедельник в Рамонском районе Воронежской области, один из них попал в реанимацию, сообщили в правительстве региона. "По предварительной информации министерства здравоохранения региона, 14 человек были доставлены в медучреждения. 13 из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один человек находится в реанимации в тяжёлом стабильном состоянии с положительной динамикой", - сообщили журналистам в правительстве Воронежской области. По данным Роспотребнадзора, сейчас проводятся лабораторные исследования, отбираются пробы от больных и из продуктов питания. По данным властей, инцидент произошёл в понедельник, в 15.00 в помещении для обедов Рамонского района Воронежской области.
https://ria.ru/20241219/otravlenie-1825854187.html
воронежская область
рамонский район
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происшествия, здоровье - общество, воронежская область, рамонский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Воронежская область, Рамонский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Воронежской области 14 человек отравились обедом

В Воронежской области 14 человек отравились обедом, один попал в реанимацию

© iStock.com / Bevan GoldswainКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© iStock.com / Bevan Goldswain
Капельница. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 30 дек - РИА Новости. Четырнадцать человек отравились обедом в понедельник в Рамонском районе Воронежской области, один из них попал в реанимацию, сообщили в правительстве региона.
«
"По предварительной информации министерства здравоохранения региона, 14 человек были доставлены в медучреждения. 13 из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один человек находится в реанимации в тяжёлом стабильном состоянии с положительной динамикой", - сообщили журналистам в правительстве Воронежской области.
По данным Роспотребнадзора, сейчас проводятся лабораторные исследования, отбираются пробы от больных и из продуктов питания.
По данным властей, инцидент произошёл в понедельник, в 15.00 в помещении для обедов Рамонского района Воронежской области.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоВоронежская областьРамонский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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