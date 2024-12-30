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Министр обороны страны НАТО сделал неожиданное заявление по Украине - РИА Новости, 30.12.2024
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03:38 30.12.2024 (обновлено: 07:52 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/otkaz-1992037189.html
Министр обороны страны НАТО сделал неожиданное заявление по Украине
Министр обороны страны НАТО сделал неожиданное заявление по Украине - РИА Новости, 30.12.2024
Министр обороны страны НАТО сделал неожиданное заявление по Украине
Украине придется смириться с потерей части территорий, об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк в интервью телеканалу te3. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T03:38:00+03:00
2024-12-30T07:52:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир путин
владимир зеленский
роберт калиняк
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Украине придется смириться с потерей части территорий, об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк в интервью телеканалу te3."По словам министра обороны, реальность показывает, что Украине придется отказаться от части своей территории", — говорится в материале.Калиняк также отметил, что Украина не осознает особенности своего географического положения и не понимает, что у нее самая протяженная граница именно с Россией."Вполне вероятно, что Украина не осознает, что никогда не будет размещаться между Германией и Швейцарией, но всегда будет иметь самую большую границу с Российской Федерацией", — сказал он.Президент России Владимир Путин ранее заявил журналистам, что премьер Словакии Роберт Фицо в ходе их встречи 22 декабря говорил об урегулировании конфликта на Украине. Он добавил, что Москва не против того, чтобы Братислава стала переговорной площадкой.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241227/gaz-1991763634.html
https://ria.ru/20241229/fitso-1992022968.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, роберт калиняк, киев, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Роберт Калиняк, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО
Министр обороны страны НАТО сделал неожиданное заявление по Украине

Министр обороны Словакии Калиняк: Киеву придется отказаться от части территорий

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Украине придется смириться с потерей части территорий, об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк в интервью телеканалу te3.
«
"По словам министра обороны, реальность показывает, что Украине придется отказаться от части своей территории", — говорится в материале.
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Калиняк также отметил, что Украина не осознает особенности своего географического положения и не понимает, что у нее самая протяженная граница именно с Россией.
"Вполне вероятно, что Украина не осознает, что никогда не будет размещаться между Германией и Швейцарией, но всегда будет иметь самую большую границу с Российской Федерацией", — сказал он.
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Президент России Владимир Путин ранее заявил журналистам, что премьер Словакии Роберт Фицо в ходе их встречи 22 декабря говорил об урегулировании конфликта на Украине. Он добавил, что Москва не против того, чтобы Братислава стала переговорной площадкой.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.
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Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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