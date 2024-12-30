Остин до своего ухода проведет встречу контактной группы по Украине
Пентагон: Остин в январе проведет встречу контактной группы по поддержке Украины
© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин до ухода со своего поста в 2025 году планирует провести заседание контактной группы по поддержке Украины совместно с главой украинского минобороны Рустемом Умеровым, сообщили в Пентагоне.
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"Остин намеревается собрать 25-ю встречу контактной группы по обороне Украины вместе с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в новом году", - говорится в заявлении ведомства.
Официальная смена власти в США состоится 20 января 2025 года, когда в Вашингтоне пройдет инаугурация избранного американского президента Дональда Трампа. Вместе с действующим президентом Джо Байденом свои посты покинут и все остальные чиновники его администрации, включая Остина.
В понедельник власти США объявили о выделении Киеву военной помощи на сумму порядка 2,5 миллиарда долларов, куда войдут списания с американских армейских складов в размере 1,25 миллиарда долларов и закупка новых вооружений на сумму 1,22 миллиарда долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.