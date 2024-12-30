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Хакеры взломали украинское телевидение, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.12.2024
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22:53 30.12.2024 (обновлено: 22:54 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/oreshnik-1992113599.html
Хакеры взломали украинское телевидение, сообщают СМИ
Хакеры взломали украинское телевидение, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.12.2024
Хакеры взломали украинское телевидение, сообщают СМИ
Хакеры взломали украинское телевидение и транслируют предупреждение об угрозе "Орешника" в ближайшие часы, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T22:53:00+03:00
2024-12-30T22:54:00+03:00
в мире
украина
ракета "орешник"
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Хакеры взломали украинское телевидение и транслируют предупреждение об угрозе "Орешника" в ближайшие часы, сообщает местное издание "Страна.ua". "Хакеры взломали украинское ТВ и транслируют предупреждение об угрозе "Орешника" в ближайшие часы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. С какой территории хакеры атаковали украинское ТВ, не уточняется. Издание также опубликовало видео и фото, на которых говорится, что в течение нескольких часов может произойти удар по Украине. "В течение нескольких часов враг собирается нанести удар баллистическими ракетами средней дальности "Орешник" по городам Украины. В случае оглашения воздушной тревоги, немедленно пройдите в укрытия и не игнорируйте сигналы тревоги", - говорится в тексте, опубликованном на украинском телевидении.
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в мире, украина, ракета "орешник", россия
В мире, Украина, Ракета "Орешник", Россия
Хакеры взломали украинское телевидение, сообщают СМИ

Хакеры взломали украинское ТВ и транслируют предупреждение об угрозе "Орешника"

© iStock.com / PeopleImagesХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© iStock.com / PeopleImages
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Хакеры взломали украинское телевидение и транслируют предупреждение об угрозе "Орешника" в ближайшие часы, сообщает местное издание "Страна.ua".
"Хакеры взломали украинское ТВ и транслируют предупреждение об угрозе "Орешника" в ближайшие часы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
С какой территории хакеры атаковали украинское ТВ, не уточняется. Издание также опубликовало видео и фото, на которых говорится, что в течение нескольких часов может произойти удар по Украине.
"В течение нескольких часов враг собирается нанести удар баллистическими ракетами средней дальности "Орешник" по городам Украины. В случае оглашения воздушной тревоги, немедленно пройдите в укрытия и не игнорируйте сигналы тревоги", - говорится в тексте, опубликованном на украинском телевидении.
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