https://ria.ru/20241230/oreshnik-1992113599.html

Хакеры взломали украинское телевидение, сообщают СМИ

Хакеры взломали украинское телевидение, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.12.2024

Хакеры взломали украинское телевидение, сообщают СМИ

Хакеры взломали украинское телевидение и транслируют предупреждение об угрозе "Орешника" в ближайшие часы, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T22:53:00+03:00

2024-12-30T22:53:00+03:00

2024-12-30T22:54:00+03:00

в мире

украина

ракета "орешник"

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:299:2719:1828_1920x0_80_0_0_47c084fcc6a5fd22907ab1b6ab8cf4ab.jpg

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Хакеры взломали украинское телевидение и транслируют предупреждение об угрозе "Орешника" в ближайшие часы, сообщает местное издание "Страна.ua". "Хакеры взломали украинское ТВ и транслируют предупреждение об угрозе "Орешника" в ближайшие часы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. С какой территории хакеры атаковали украинское ТВ, не уточняется. Издание также опубликовало видео и фото, на которых говорится, что в течение нескольких часов может произойти удар по Украине. "В течение нескольких часов враг собирается нанести удар баллистическими ракетами средней дальности "Орешник" по городам Украины. В случае оглашения воздушной тревоги, немедленно пройдите в укрытия и не игнорируйте сигналы тревоги", - говорится в тексте, опубликованном на украинском телевидении.

https://ria.ru/20241205/khakery-1987616416.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, ракета "орешник", россия