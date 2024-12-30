Путин наградил коллектив МГУ орденом
Путин наградил коллектив МГУ орденом "За доблестный труд"
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении коллектива МГУ имени Ломоносова орденом "За доблестный труд", соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
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"За большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования наградить орденом "За доблестный труд" коллектив Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", - говорится в тексте указа.
Кроме того, глава государства отметил орденом Александра Невского заведующего кафедрой Игоря Абылгазиева и профессора Олега Виханского. Деканы экономического факультета Александр Аузан и Юридического факультета Александр Голиенков награждены орденом Дружбы.
В 2025 году МГУ отпразднует юбилей - 270 лет. 25 января 1755 года императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Московского государственного университета.
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