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Путин наградил коллектив МГУ орденом - РИА Новости, 30.12.2024
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15:01 30.12.2024 (обновлено: 15:57 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/orden-1992074809.html
Путин наградил коллектив МГУ орденом
Путин наградил коллектив МГУ орденом - РИА Новости, 30.12.2024
Путин наградил коллектив МГУ орденом
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении коллектива МГУ имени Ломоносова орденом "За доблестный труд", соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T15:01:00+03:00
2024-12-30T15:57:00+03:00
общество
владимир путин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении коллектива МГУ имени Ломоносова орденом "За доблестный труд", соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов."За большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования наградить орденом "За доблестный труд" коллектив Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", - говорится в тексте указа.Кроме того, глава государства отметил орденом Александра Невского заведующего кафедрой Игоря Абылгазиева и профессора Олега Виханского. Деканы экономического факультета Александр Аузан и Юридического факультета Александр Голиенков награждены орденом Дружбы.В 2025 году МГУ отпразднует юбилей - 270 лет. 25 января 1755 года императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Московского государственного университета.
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общество, владимир путин
Общество, Владимир Путин
Путин наградил коллектив МГУ орденом

Путин наградил коллектив МГУ орденом "За доблестный труд"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении коллектива МГУ имени Ломоносова орденом "За доблестный труд", соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«
"За большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования наградить орденом "За доблестный труд" коллектив Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", - говорится в тексте указа.
Кроме того, глава государства отметил орденом Александра Невского заведующего кафедрой Игоря Абылгазиева и профессора Олега Виханского. Деканы экономического факультета Александр Аузан и Юридического факультета Александр Голиенков награждены орденом Дружбы.
В 2025 году МГУ отпразднует юбилей - 270 лет. 25 января 1755 года императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Московского государственного университета.
Инфографика Главное здание МГУ имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Самый высокий вуз в мире. Главный корпус МГУ
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