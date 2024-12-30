https://ria.ru/20241230/orden-1992074809.html

Путин наградил коллектив МГУ орденом

Путин наградил коллектив МГУ орденом - РИА Новости, 30.12.2024

Путин наградил коллектив МГУ орденом

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении коллектива МГУ имени Ломоносова орденом "За доблестный труд", соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T15:01:00+03:00

2024-12-30T15:01:00+03:00

2024-12-30T15:57:00+03:00

общество

владимир путин

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении коллектива МГУ имени Ломоносова орденом "За доблестный труд", соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов."За большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования наградить орденом "За доблестный труд" коллектив Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", - говорится в тексте указа.Кроме того, глава государства отметил орденом Александра Невского заведующего кафедрой Игоря Абылгазиева и профессора Олега Виханского. Деканы экономического факультета Александр Аузан и Юридического факультета Александр Голиенков награждены орденом Дружбы.В 2025 году МГУ отпразднует юбилей - 270 лет. 25 января 1755 года императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Московского государственного университета.

https://ria.ru/20241122/mgu-1985132080.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, владимир путин