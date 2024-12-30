Во Льгове Курской области обстрел ВСУ повредил жилой дом и ЛЭП
В Льгове Курского области при ударе ВСУ получил повреждения двухэтажный дом
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. После ракетного обстрела ВСУ во Льгове Курской области серьезно поврежден многоквартирный дом, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Выехал на место в пострадавший от атаки нацистов Льгов. В результате ракетного обстрела ВСУ серьезные повреждения получил один восьмиквартирный двухэтажный дом", — написал он.
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По словам врио главы региона, пострадавшим предложили разместиться в ПВР, но большинство из жителей дома решили пожить у родственников. Отмечается, что в некоторых домах выбиты окна и незначительно посечены стены.
Врио губернатора поручил главе города сегодня же связаться со всеми выехавшими жителями и обеспечить их всем необходимым — продуктами, лекарствами, средствами гигиены, вещами первой необходимости.
Хинштейн добавил, что 86-летняя женщина обратилась за медицинской помощью после произошедшего. Осколки стекол повредили ей ноги. По его словам, ей уже оказали необходимую помощь, а от госпитализации она отказалась.
Отмечается, что из-за обстрела пострадали две линии электропередачи. В результате пришлось обесточить две улицы. К настоящему времени в большинстве домовладений свет восстановлен.
Также временно отключено газоснабжение наиболее пострадавшего восьмиквартирного дома. Аварийные бригады смогут приступить к ремонту после обследования территории саперами.
Кроме того, в результате обстрела произошло незначительное возгорание двух зданий, силами МЧС оба пожара оперативно потушили. На месте работают аварийные и коммунальные службы. Выбитые стекла в домах уже затянуты пленкой, в течение нескольких дней везде установят новые окна. Завтра коммунальщики приступают к уборке улиц и засыпке воронок, рассказал врио главы региона.
"Украинские нацисты уже не раз атаковывали мирные города в канун праздников. Их цель — запугать людей, посеять смуту, панику, хаос. Забрать у наших детей возможность радоваться предстоящему Новому году. Заверяю, что в такой сложной ситуации ни один житель Курской области не останется один на один со своими проблемами. Несмотря на новогодние каникулы, правительство региона будет работать без выходных", — резюмировал Хинштейн.
Минобороны ранее в декабре опубликовало данные о зонах досягаемости дальнобойных ракет, которые страны НАТО поставляют Украине. Из них следует, что в зоне досягаемости ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG — ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области, Крым, западные части Краснодарского края и Волгоградской области. Также в зоне поражения находятся регионы ЦФО — Брянская, Орловская, Курская, Белгородская и Воронежская, а также частично Калужская, Смоленская и Тамбовская области.
Как подчеркивает Минобороны, на каждый удар по территории России последует неминуемый ответ.