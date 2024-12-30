Рейтинг@Mail.ru
Во Льгове Курской области обстрел ВСУ повредил жилой дом и ЛЭП - РИА Новости, 31.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:03 30.12.2024 (обновлено: 00:18 31.12.2024)
https://ria.ru/20241230/obstrel-1992114107.html
Во Льгове Курской области обстрел ВСУ повредил жилой дом и ЛЭП
Во Льгове Курской области обстрел ВСУ повредил жилой дом и ЛЭП - РИА Новости, 31.12.2024
Во Льгове Курской области обстрел ВСУ повредил жилой дом и ЛЭП
После ракетного обстрела ВСУ во Льгове Курской области серьезно поврежден многоквартирный дом, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-30T23:03:00+03:00
2024-12-31T00:18:00+03:00
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
льгов
украина
александр хинштейн
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. После ракетного обстрела ВСУ во Льгове Курской области серьезно поврежден многоквартирный дом, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."Выехал на место в пострадавший от атаки нацистов Льгов. В результате ракетного обстрела ВСУ серьезные повреждения получил один восьмиквартирный двухэтажный дом", — написал он.По словам врио главы региона, пострадавшим предложили разместиться в ПВР, но большинство из жителей дома решили пожить у родственников. Отмечается, что в некоторых домах выбиты окна и незначительно посечены стены. Врио губернатора поручил главе города сегодня же связаться со всеми выехавшими жителями и обеспечить их всем необходимым — продуктами, лекарствами, средствами гигиены, вещами первой необходимости.Хинштейн добавил, что 86-летняя женщина обратилась за медицинской помощью после произошедшего. Осколки стекол повредили ей ноги. По его словам, ей уже оказали необходимую помощь, а от госпитализации она отказалась. Отмечается, что из-за обстрела пострадали две линии электропередачи. В результате пришлось обесточить две улицы. К настоящему времени в большинстве домовладений свет восстановлен.Также временно отключено газоснабжение наиболее пострадавшего восьмиквартирного дома. Аварийные бригады смогут приступить к ремонту после обследования территории саперами.Кроме того, в результате обстрела произошло незначительное возгорание двух зданий, силами МЧС оба пожара оперативно потушили. На месте работают аварийные и коммунальные службы. Выбитые стекла в домах уже затянуты пленкой, в течение нескольких дней везде установят новые окна. Завтра коммунальщики приступают к уборке улиц и засыпке воронок, рассказал врио главы региона. "Украинские нацисты уже не раз атаковывали мирные города в канун праздников. Их цель — запугать людей, посеять смуту, панику, хаос. Забрать у наших детей возможность радоваться предстоящему Новому году. Заверяю, что в такой сложной ситуации ни один житель Курской области не останется один на один со своими проблемами. Несмотря на новогодние каникулы, правительство региона будет работать без выходных", — резюмировал Хинштейн.Минобороны ранее в декабре опубликовало данные о зонах досягаемости дальнобойных ракет, которые страны НАТО поставляют Украине. Из них следует, что в зоне досягаемости ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG — ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области, Крым, западные части Краснодарского края и Волгоградской области. Также в зоне поражения находятся регионы ЦФО — Брянская, Орловская, Курская, Белгородская и Воронежская, а также частично Калужская, Смоленская и Тамбовская области.Как подчеркивает Минобороны, на каждый удар по территории России последует неминуемый ответ.
https://ria.ru/20241230/vsu-1992103837.html
https://ria.ru/20241230/poluchaet-1992110134.html
https://ria.ru/20241230/oruzhie-1985961756.html
курская область
льгов
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, вооруженные силы украины, льгов, украина, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Льгов, Украина, Александр Хинштейн, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Льгове Курской области обстрел ВСУ повредил жилой дом и ЛЭП

В Льгове Курского области при ударе ВСУ получил повреждения двухэтажный дом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. После ракетного обстрела ВСУ во Льгове Курской области серьезно поврежден многоквартирный дом, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Выехал на место в пострадавший от атаки нацистов Льгов. В результате ракетного обстрела ВСУ серьезные повреждения получил один восьмиквартирный двухэтажный дом", — написал он.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Бывший военный ВСУ предрек Украине гибель
Вчера, 19:44
По словам врио главы региона, пострадавшим предложили разместиться в ПВР, но большинство из жителей дома решили пожить у родственников. Отмечается, что в некоторых домах выбиты окна и незначительно посечены стены.
Врио губернатора поручил главе города сегодня же связаться со всеми выехавшими жителями и обеспечить их всем необходимым — продуктами, лекарствами, средствами гигиены, вещами первой необходимости.
Хинштейн добавил, что 86-летняя женщина обратилась за медицинской помощью после произошедшего. Осколки стекол повредили ей ноги. По его словам, ей уже оказали необходимую помощь, а от госпитализации она отказалась.
Отмечается, что из-за обстрела пострадали две линии электропередачи. В результате пришлось обесточить две улицы. К настоящему времени в большинстве домовладений свет восстановлен.
Также временно отключено газоснабжение наиболее пострадавшего восьмиквартирного дома. Аварийные бригады смогут приступить к ремонту после обследования территории саперами.
Кроме того, в результате обстрела произошло незначительное возгорание двух зданий, силами МЧС оба пожара оперативно потушили. На месте работают аварийные и коммунальные службы. Выбитые стекла в домах уже затянуты пленкой, в течение нескольких дней везде установят новые окна. Завтра коммунальщики приступают к уборке улиц и засыпке воронок, рассказал врио главы региона.
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
В США раскрыли, что Вашингтон получает от Украины
Вчера, 21:31
"Украинские нацисты уже не раз атаковывали мирные города в канун праздников. Их цель — запугать людей, посеять смуту, панику, хаос. Забрать у наших детей возможность радоваться предстоящему Новому году. Заверяю, что в такой сложной ситуации ни один житель Курской области не останется один на один со своими проблемами. Несмотря на новогодние каникулы, правительство региона будет работать без выходных", — резюмировал Хинштейн.
Минобороны ранее в декабре опубликовало данные о зонах досягаемости дальнобойных ракет, которые страны НАТО поставляют Украине. Из них следует, что в зоне досягаемости ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG — ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области, Крым, западные части Краснодарского края и Волгоградской области. Также в зоне поражения находятся регионы ЦФО — Брянская, Орловская, Курская, Белгородская и Воронежская, а также частично Калужская, Смоленская и Тамбовская области.
Как подчеркивает Минобороны, на каждый удар по территории России последует неминуемый ответ.
Самоходная артиллерийская установка Мальва, переданная Ростехом на вооружение Министерства обороны России - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
"Это изменит ход войны". Что Россия впервые применила на фронте в 2024-м
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьВооруженные силы УкраиныЛьговУкраинаАлександр ХинштейнМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала