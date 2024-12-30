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Украинские войска 17 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска 17 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 30.12.2024
Украинские войска 17 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 40 боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T00:38:00+03:00
2024-12-30T00:38:00+03:00
2024-12-30T00:38:00+03:00
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сцкк
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 40 боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Семнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (Вооруженных формирований Украины) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Семнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что всего было выпущено 40 боеприпасов. В представительство поступили сведения о ранении пяти мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов.
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донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска 17 раз за сутки обстреляли ДНР
ВСУ за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 40 боеприпасов