https://ria.ru/20241230/obstrel-1992031900.html

Украинские войска 17 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска 17 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 30.12.2024

Украинские войска 17 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 40 боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T00:38:00+03:00

2024-12-30T00:38:00+03:00

2024-12-30T00:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 40 боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Семнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (Вооруженных формирований Украины) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Семнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что всего было выпущено 40 боеприпасов. В представительство поступили сведения о ранении пяти мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов.

https://ria.ru/20241229/ataki-1992024645.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, сцкк