https://ria.ru/20241230/obse-1992075359.html

Швейцарию избрали председателем ОБСЕ на 2026 год

Швейцарию избрали председателем ОБСЕ на 2026 год - РИА Новости, 30.12.2024

Швейцарию избрали председателем ОБСЕ на 2026 год

Швейцария избрана председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на 2026 год, сообщило МИД Швейцарии. РИА Новости, 30.12.2024

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2024-12-30T15:12:00+03:00

2024-12-30T15:12:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 30 дек - РИА Новости. Швейцария избрана председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на 2026 год, сообщило МИД Швейцарии. Ранее в декабре Швейцария сообщила, что выдвигает свою кандидатуру. Глава МИД России Сергей Лавров также в декабре обсудил с главой внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассисом ситуацию в ОБСЕ и конфликт на Украине. "Швейцария была избрана председателем ОБСЕ на 2026 год. Мы благодарим государства-участники за оказанное доверие", - сказано в публикации МИД в соцсети X. Швейцария считает, что диалог и сотрудничество необходимы для выработки устойчивых решений для будущего. Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.

https://ria.ru/20241226/obse-1991357274.html

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в мире, швейцария, берн (кантон), россия, сергей лавров, обсе, евросоюз, нато