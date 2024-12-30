https://ria.ru/20241230/moskva-1992096459.html
В Москве приостановили продажу пельменей мини "Мясное ассорти"
В Москве приостановили продажу пельменей мини "Мясное ассорти" - РИА Новости, 30.12.2024
В Москве приостановили продажу пельменей мини "Мясное ассорти"
Реализация пельменей мини "Мясное ассорти" приостановлена в Москве, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Москве. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T18:35:00+03:00
2024-12-30T18:35:00+03:00
2024-12-30T18:35:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Реализация пельменей мини "Мясное ассорти" приостановлена в Москве, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Москве. Ранее в Telegram-каналах появилась информация об отравлении пельменями "Мясное ассорти" (производитель ООО "Чали" из Орловской области), купленных во "ВкусВилле". "ВкусВилл" заявил РИА Новости, что после информации Роспотребнадзора о выявленных нарушениях в данном продукте, заблокировал партию к реализации и приостановил новые поставки от поставщика. "В настоящее время данной продукции в обороте АО "Вкусвилл" нет, договор с поставщиком расторгнут",- говорится в сообщении. Информация о несоответствии продукции была направлена в столичный департамент торговли и услуг для оповещения других организаций, занимающихся оборотом пищевых товаров, пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20240922/pelmeni-1974052867.html
https://ria.ru/20241030/vkusvill-1981007352.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, россия, вкусвилл
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Москва, Россия, ВкусВилл
В Москве приостановили продажу пельменей мини "Мясное ассорти"
Роспотребнадзор приостановил реализацию пельменей мини "Мясное ассорти" в Москве