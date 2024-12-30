Экс-главу Минобороны Армении отпустили из отделения полиции в Москве
Экс-главу Минобороны Армении Карапетяна освободили после задержания в Москве
Аршак Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 30 дек — РИА Новости. Бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна доставили в отделение полиции в Москве, а затем освободили, сообщил РИА Новости пресс-секретарь армянского МВД Нарек Саркисян.
"По информации, полученной Главным управлением криминальной полиции МВД Армении, Аршак Карапетян 29 декабря был обнаружен и подвергнут приводу сотрудниками полиции Тверского района Москвы, а затем освобожден", — заявил он.
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По его словам, Ереван объявил экс-министра в международный розыск по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями, участии в незаконной предпринимательской деятельности, соучастии в злоупотреблении властью и соучастии в злоупотреблении должностными полномочиями. В качестве меры пресечения в отношении Карапетяна в Армении заочно избрали подписку о невыезде.
Бывший министр обороны ранее заявил онлайн-изданию hayeli.am, что его не задерживали, а пригласили для беседы. Он утверждает, что предъявленные армянскими властями обвинения вызвали у российских правоохранителей удивление и смех.
Карапетян возглавлял Минобороны Армении с августа по ноябрь 2021 года, а до этого занимал посты советника премьер-министра и заместителя начальника Генштаба. Он находится в оппозиции к премьер-министру страны Николу Пашиняну.
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