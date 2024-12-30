https://ria.ru/20241230/moskva-1992087792.html

Экс-главу Минобороны Армении отпустили из отделения полиции в Москве

Экс-главу Минобороны Армении отпустили из отделения полиции в Москве - РИА Новости, 30.12.2024

Экс-главу Минобороны Армении отпустили из отделения полиции в Москве

Бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна доставили в отделение полиции в Москве, а затем освободили, сообщил РИА Новости пресс-секретарь армянского... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T17:10:00+03:00

2024-12-30T17:10:00+03:00

2024-12-30T17:55:00+03:00

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ЕРЕВАН, 30 дек — РИА Новости. Бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна доставили в отделение полиции в Москве, а затем освободили, сообщил РИА Новости пресс-секретарь армянского МВД Нарек Саркисян. "По информации, полученной Главным управлением криминальной полиции МВД Армении, Аршак Карапетян 29 декабря был обнаружен и подвергнут приводу сотрудниками полиции Тверского района Москвы, а затем освобожден", — заявил он. По его словам, Ереван объявил экс-министра в международный розыск по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями, участии в незаконной предпринимательской деятельности, соучастии в злоупотреблении властью и соучастии в злоупотреблении должностными полномочиями. В качестве меры пресечения в отношении Карапетяна в Армении заочно избрали подписку о невыезде. Бывший министр обороны ранее заявил онлайн-изданию hayeli.am, что его не задерживали, а пригласили для беседы. Он утверждает, что предъявленные армянскими властями обвинения вызвали у российских правоохранителей удивление и смех. Карапетян возглавлял Минобороны Армении с августа по ноябрь 2021 года, а до этого занимал посты советника премьер-министра и заместителя начальника Генштаба. Он находится в оппозиции к премьер-министру страны Николу Пашиняну.

https://ria.ru/20241215/politolog-1989328881.html

https://ria.ru/20241017/pashinyan-1978531599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, армения, москва, никол пашинян