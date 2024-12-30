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Москалькова поблагодарила Минобороны за работу по обмену пленными - РИА Новости, 30.12.2024
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18:42 30.12.2024 (обновлено: 19:42 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/moskalkova-1992099478.html
Москалькова поблагодарила Минобороны за работу по обмену пленными
Москалькова поблагодарила Минобороны за работу по обмену пленными - РИА Новости, 30.12.2024
Москалькова поблагодарила Минобороны за работу по обмену пленными
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны РФ и российские спецслужбы за работу по обмену с Украиной 150... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T18:42:00+03:00
2024-12-30T19:42:00+03:00
в мире
здоровье - общество
россия
украина
киев
татьяна москалькова
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны РФ и российские спецслужбы за работу по обмену с Украиной 150 военнопленных. Ранее в Минобороны сообщили о возвращении 30 декабря 150 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. &quot;Сто пятьдесят российских военнослужащих вернулись домой в результате долгожданного обмена пленными с украинской стороной. Освобождено столько же украинских военных. &lt;…&gt; Благодарим Минобороны России, наши спецслужбы за большую работу, проделанную по обмену&quot;, — написала Москалькова в Telegram-канале.Федеральный омбудсмен сообщила, что лично пообщалась с возвращенными военнослужащими, и отметила, что Новый год они встретят на родной земле.
https://ria.ru/20241230/rossiya-1992089900.html
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353
60
353
60
Москалькова пообщалась с военными, вернувшимися из украинского плена
Москалькова рассказала, что лично пообщалась с российскими военными, вернувшимися из украинского плена
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в мире, здоровье - общество, россия, украина, киев, татьяна москалькова
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Украина, Киев, Татьяна Москалькова
Москалькова поблагодарила Минобороны за работу по обмену пленными

Москалькова показала кадры возвращения бойцов после обмена пленными с Украиной

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны РФ и российские спецслужбы за работу по обмену с Украиной 150 военнопленных.
Ранее в Минобороны сообщили о возвращении 30 декабря 150 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории.
«

"Сто пятьдесят российских военнослужащих вернулись домой в результате долгожданного обмена пленными с украинской стороной. Освобождено столько же украинских военных. <…> Благодарим Минобороны России, наши спецслужбы за большую работу, проделанную по обмену", — написала Москалькова в Telegram-канале.

Федеральный омбудсмен сообщила, что лично пообщалась с возвращенными военнослужащими, и отметила, что Новый год они встретят на родной земле.
Москалькова пообщалась с военными, вернувшимися из украинского плена - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Россия вернула из украинского плена 150 военных
Вчера, 17:32
 
В миреЗдоровье - ОбществоРоссияУкраинаКиевТатьяна Москалькова
 
 
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