https://ria.ru/20241230/moskalkova-1992099478.html

Москалькова поблагодарила Минобороны за работу по обмену пленными

Москалькова поблагодарила Минобороны за работу по обмену пленными - РИА Новости, 30.12.2024

Москалькова поблагодарила Минобороны за работу по обмену пленными

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны РФ и российские спецслужбы за работу по обмену с Украиной 150... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T18:42:00+03:00

2024-12-30T18:42:00+03:00

2024-12-30T19:42:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны РФ и российские спецслужбы за работу по обмену с Украиной 150 военнопленных. Ранее в Минобороны сообщили о возвращении 30 декабря 150 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. "Сто пятьдесят российских военнослужащих вернулись домой в результате долгожданного обмена пленными с украинской стороной. Освобождено столько же украинских военных. <…> Благодарим Минобороны России, наши спецслужбы за большую работу, проделанную по обмену", — написала Москалькова в Telegram-канале.Федеральный омбудсмен сообщила, что лично пообщалась с возвращенными военнослужащими, и отметила, что Новый год они встретят на родной земле.

https://ria.ru/20241230/rossiya-1992089900.html

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Москалькова пообщалась с военными, вернувшимися из украинского плена Москалькова рассказала, что лично пообщалась с российскими военными, вернувшимися из украинского плена 2024-12-30T18:42 true PT1M13S

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Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, россия, украина, киев, татьяна москалькова