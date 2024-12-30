https://ria.ru/20241230/moskalkova-1992099478.html
Москалькова поблагодарила Минобороны за работу по обмену пленными
Москалькова поблагодарила Минобороны за работу по обмену пленными - РИА Новости, 30.12.2024
Москалькова поблагодарила Минобороны за работу по обмену пленными
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны РФ и российские спецслужбы за работу по обмену с Украиной 150... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T18:42:00+03:00
2024-12-30T18:42:00+03:00
2024-12-30T19:42:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны РФ и российские спецслужбы за работу по обмену с Украиной 150 военнопленных. Ранее в Минобороны сообщили о возвращении 30 декабря 150 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. "Сто пятьдесят российских военнослужащих вернулись домой в результате долгожданного обмена пленными с украинской стороной. Освобождено столько же украинских военных. <…> Благодарим Минобороны России, наши спецслужбы за большую работу, проделанную по обмену", — написала Москалькова в Telegram-канале.Федеральный омбудсмен сообщила, что лично пообщалась с возвращенными военнослужащими, и отметила, что Новый год они встретят на родной земле.
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Москалькова пообщалась с военными, вернувшимися из украинского плена
Москалькова рассказала, что лично пообщалась с российскими военными, вернувшимися из украинского плена
2024-12-30T18:42
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PT1M13S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, здоровье - общество, россия, украина, киев, татьяна москалькова
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Украина, Киев, Татьяна Москалькова
Москалькова поблагодарила Минобороны за работу по обмену пленными
Москалькова показала кадры возвращения бойцов после обмена пленными с Украиной