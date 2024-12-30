https://ria.ru/20241230/moschi-1992086282.html
Спасо-Преображенскому собору в Твери переданы мощи мученика Вонифатия
Спасо-Преображенскому собору в Твери переданы мощи мученика Вонифатия - РИА Новости, 30.12.2024
Спасо-Преображенскому собору в Твери переданы мощи мученика Вонифатия
Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Твери губернатором Игорем Руденей передан ковчег с мощами святого мученика Вонифатия Римского, сообщает... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T16:56:00+03:00
2024-12-30T16:56:00+03:00
2024-12-30T16:56:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Твери губернатором Игорем Руденей передан ковчег с мощами святого мученика Вонифатия Римского, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. В понедельник святыню встретили Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, жители Верхневолжья. Ковчег будет находиться в кафедральном соборе на постоянном хранении для всенародного почитания и поклонения, говорится в сообщении. Святой мученик Вонифатий Римский особо чтится верующими за помощь в молитвах об исцелении от человеческих недугов. Летом 2024 года святыня была доставлена из Франции – она принадлежала семье Людовика 13-го и его наследников. Спасо-Преображенскому собору ковчег передан при поддержке Министерства иностранных дел России. В пресс-службе напомнили, что в этом году, состоялись исторические события для верующих Верхневолжья. Так, 12 июня, в День России, – торжественное перенесение мощей святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского из Воскресенского собора в восстановленный Спасо-Преображенский кафедральный собор. В июле 2024-го собор освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На протяжении шести с половиной веков Спасо-Преображенский собор был главным духовным символом тверской земли. Его заложили в 1285 году святой благоверный князь Михаил Тверской и первый тверской епископ Симеон. Собор строился в одно время с французским Собором Парижской Богоматери. Возрождение святыни в историческом виде на прежнем месте началось в 2014 году. В день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 5 декабря 2018 года, в восстанавливаемом соборе прошла первая Божественная литургия, рассказали в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, игорь руденя, россия, франция, тверская область, русская православная церковь, религия
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Россия, Франция, Тверская область, Русская православная церковь, Религия
Спасо-Преображенскому собору в Твери переданы мощи мученика Вонифатия
Руденя передал мощи мученика Вонифатия Спасо-Преображенскому собору в Твери
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Твери губернатором Игорем Руденей передан ковчег с мощами святого мученика Вонифатия Римского, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
В понедельник святыню встретили Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, жители Верхневолжья. Ковчег будет находиться в кафедральном соборе на постоянном хранении для всенародного почитания и поклонения, говорится в сообщении.
Святой мученик Вонифатий Римский особо чтится верующими за помощь в молитвах об исцелении от человеческих недугов.
Летом 2024 года святыня была доставлена из Франции
– она принадлежала семье Людовика 13-го и его наследников. Спасо-Преображенскому собору ковчег передан при поддержке Министерства иностранных дел России.
В пресс-службе напомнили, что в этом году, состоялись исторические события для верующих Верхневолжья. Так, 12 июня, в День России
, – торжественное перенесение мощей святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского из Воскресенского собора в восстановленный Спасо-Преображенский кафедральный собор. В июле 2024-го собор освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
На протяжении шести с половиной веков Спасо-Преображенский собор был главным духовным символом тверской земли. Его заложили в 1285 году святой благоверный князь Михаил Тверской и первый тверской епископ Симеон. Собор строился в одно время с французским Собором Парижской Богоматери.
Возрождение святыни в историческом виде на прежнем месте началось в 2014 году. В день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 5 декабря 2018 года, в восстанавливаемом соборе прошла первая Божественная литургия, рассказали в пресс-службе.