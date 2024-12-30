https://ria.ru/20241230/moldaviya-1992106789.html
ГРЭС в Приднестровье прекратит поставлять электроэнергию в Молдавию
ГРЭС в Приднестровье прекратит поставлять электроэнергию в Молдавию - РИА Новости, 31.12.2024
ГРЭС в Приднестровье прекратит поставлять электроэнергию в Молдавию
Молдавская ГРЭС в Приднестровье перестанет с 1 января 2205 года поставлять электроэнергию на правый берег Днестра в Молдавию, сообщил в эфире радиостанции... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-30T20:36:00+03:00
2024-12-30T20:36:00+03:00
2024-12-31T00:45:00+03:00
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КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Молдавская ГРЭС в Приднестровье перестанет с 1 января 2205 года поставлять электроэнергию на правый берег Днестра в Молдавию, сообщил в эфире радиостанции "Молдова 1" советник главы госпредприятия Energocom Виктор Бынзарь.По его словам, контракт с электростанцией в Приднестровье не удалось продлить из-за отсутствия гарантий поставок газа. Чтобы компенсировать возникший дефицит, Energocom договорилась о закупать энергию, которая производится при помощи солнечных панелей и ветряных турбин. Также планируются закупки в Европе.С 16 декабря в Молдавии объявили режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее предупредил, что правому берегу Днестра грозит энергодефицит, так как до 70 процентов поставок идут с Молдавской ГРЭС. Ситуация возникла после того, как "Газпром" объявил о планах ограничить поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жкх, молдавия, днестр, украина, дорин речан, газпром, молдовагаз, евросоюз
Экономика, ЖКХ, Молдавия, Днестр, Украина, Дорин Речан, Газпром, Молдовагаз, Евросоюз
ГРЭС в Приднестровье прекратит поставлять электроэнергию в Молдавию
Energocom: МолдГРЭС с 1 января прекратит поставки электроэнергии в Молдавию