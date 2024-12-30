https://ria.ru/20241230/moldaviya-1992106789.html

ГРЭС в Приднестровье прекратит поставлять электроэнергию в Молдавию

ГРЭС в Приднестровье прекратит поставлять электроэнергию в Молдавию - РИА Новости, 31.12.2024

ГРЭС в Приднестровье прекратит поставлять электроэнергию в Молдавию

Молдавская ГРЭС в Приднестровье перестанет с 1 января 2205 года поставлять электроэнергию на правый берег Днестра в Молдавию, сообщил в эфире радиостанции... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-30T20:36:00+03:00

2024-12-30T20:36:00+03:00

2024-12-31T00:45:00+03:00

экономика

жкх

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молдовагаз

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КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Молдавская ГРЭС в Приднестровье перестанет с 1 января 2205 года поставлять электроэнергию на правый берег Днестра в Молдавию, сообщил в эфире радиостанции "Молдова 1" советник главы госпредприятия Energocom Виктор Бынзарь.По его словам, контракт с электростанцией в Приднестровье не удалось продлить из-за отсутствия гарантий поставок газа. Чтобы компенсировать возникший дефицит, Energocom договорилась о закупать энергию, которая производится при помощи солнечных панелей и ветряных турбин. Также планируются закупки в Европе.С 16 декабря в Молдавии объявили режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее предупредил, что правому берегу Днестра грозит энергодефицит, так как до 70 процентов поставок идут с Молдавской ГРЭС. Ситуация возникла после того, как "Газпром" объявил о планах ограничить поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза".

https://ria.ru/20241230/moldaviya-1992086872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, жкх, молдавия, днестр, украина, дорин речан, газпром, молдовагаз, евросоюз