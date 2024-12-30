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В Молдавии намерены национализировать стратегические активы, заявил премьер - РИА Новости, 30.12.2024
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17:02 30.12.2024 (обновлено: 17:49 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/moldaviya-1992086872.html
В Молдавии намерены национализировать стратегические активы, заявил премьер
В Молдавии намерены национализировать стратегические активы, заявил премьер - РИА Новости, 30.12.2024
В Молдавии намерены национализировать стратегические активы, заявил премьер
Премьер Молдавии Дорин Речан на заседании правительства попросил Министерство юстиции проанализировать законодательство в области национализации, чтобы власти... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T17:02:00+03:00
2024-12-30T17:49:00+03:00
молдавия
дорин речан
газпром
молдовагаз
в мире
экономика
кишинев
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КИШИНЕВ, 30 дек — РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан на заседании правительства попросил Министерство юстиции проанализировать законодательство в области национализации, чтобы власти могли вернуть себе стратегические активы. "Мы должны выучить уроки, чтобы окончательно избавиться от любых инструментов шантажа. Поэтому я прошу министра (юстиции. — Прим. ред.) Веронику Михайлов-Морарь в ближайшие три недели пересмотреть все законодательство о национализации таким образом, чтобы мы могли действовать, особенно там, где у нас есть стратегические активы, которые были изъяты силой и шантажом, мы должны вернуть активы", — заявил он. Премьер не объяснил, о каких именно активах идет речь, однако заявление было сделано в контексте обсуждения ситуации в сфере энергетики. Ранее в субботу "Газпром" сообщил, что с 8:00 мск 1 января приостановит экспорт голубого топлива в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза".В октябре 2021 года "Газпром" и "Молдовагаз" после длительных переговоров подписали новый пятилетний контракт. Российская компания тогда заявляла, что соглашение заключено практически на условиях молдавской стороны, но при условии стопроцентной оплаты текущих платежей и проведения аудита долгов "Молдовагаза".Контракт пока действует, но поставки ограничены до 5,7 миллиона кубометров. Этот газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а Молдавия пользуется топливом из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке.В сентябре 2023-го глава молдавского Минэнерго Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", а еще 400 миллионов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Таким образом, Кишинев предложил выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. Российская компания не согласилась с этими утверждениями и заявила, что аудит проведен в одностороннем порядке и не может влиять на обоснованность долга.Кроме того, 31 декабря истекает договор о транзите российского газа в Европу через Украину. И в Москве, и в Киеве заявляли, что продлеваться он не будет. Как сообщили власти Молдавии, "Газпром" предложил Кишиневу самостоятельно вести переговоры. В молдавском Минэнерго сообщали, что будут искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике.
https://ria.ru/20241229/moldavija-1991949659.html
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молдавия, дорин речан, газпром, молдовагаз, в мире, экономика, кишинев
Молдавия, Дорин Речан, Газпром, Молдовагаз, В мире, Экономика, Кишинев
В Молдавии намерены национализировать стратегические активы, заявил премьер

Премьер Речан попросил Минюст изучить законодательство в области национализации

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПремьер-министр Молдавии Дорин Речан
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 дек — РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан на заседании правительства попросил Министерство юстиции проанализировать законодательство в области национализации, чтобы власти могли вернуть себе стратегические активы.
"Мы должны выучить уроки, чтобы окончательно избавиться от любых инструментов шантажа. Поэтому я прошу министра (юстиции. — Прим. ред.) Веронику Михайлов-Морарь в ближайшие три недели пересмотреть все законодательство о национализации таким образом, чтобы мы могли действовать, особенно там, где у нас есть стратегические активы, которые были изъяты силой и шантажом, мы должны вернуть активы", — заявил он.
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Премьер не объяснил, о каких именно активах идет речь, однако заявление было сделано в контексте обсуждения ситуации в сфере энергетики.
Ранее в субботу "Газпром" сообщил, что с 8:00 мск 1 января приостановит экспорт голубого топлива в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза".
В октябре 2021 года "Газпром" и "Молдовагаз" после длительных переговоров подписали новый пятилетний контракт. Российская компания тогда заявляла, что соглашение заключено практически на условиях молдавской стороны, но при условии стопроцентной оплаты текущих платежей и проведения аудита долгов "Молдовагаза".
Контракт пока действует, но поставки ограничены до 5,7 миллиона кубометров. Этот газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а Молдавия пользуется топливом из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке.
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В сентябре 2023-го глава молдавского Минэнерго Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", а еще 400 миллионов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Таким образом, Кишинев предложил выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. Российская компания не согласилась с этими утверждениями и заявила, что аудит проведен в одностороннем порядке и не может влиять на обоснованность долга.
Кроме того, 31 декабря истекает договор о транзите российского газа в Европу через Украину. И в Москве, и в Киеве заявляли, что продлеваться он не будет. Как сообщили власти Молдавии, "Газпром" предложил Кишиневу самостоятельно вести переговоры. В молдавском Минэнерго сообщали, что будут искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике.
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