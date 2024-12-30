https://ria.ru/20241230/migranty-1992088158.html
Нелегалов, заключивших контракт с ВС России, не будут депортировать
Нелегалов, заключивших контракт с ВС России, не будут депортировать - РИА Новости, 30.12.2024
Нелегалов, заключивших контракт с ВС России, не будут депортировать
Иностранцев, которые находятся в России нелегально и заключившие контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, не будут депортировать из России, РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T17:12:00+03:00
2024-12-30T17:12:00+03:00
2024-12-30T17:12:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Иностранцев, которые находятся в России нелегально и заключившие контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, не будут депортировать из России, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на портале правовой информации. "В отношении иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях: а) прекращают действие и не подлежат исполнению ранее принятые решения о депортации, реадмиссии, неразрешении въезда в Российскую Федерацию, нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации, сокращении срока временного пребывания в Российской Федерации", - сказано в тексте документа. В то же время отмечается, что положение о заключении контракта с ВС РФ не будут распространяться на иностранных граждан, создающих угрозу национальной безопасности РФ, в том числе выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя, а также лица, поддерживающие или участвующие в террористической деятельности или посягающие на общественный порядок, в том числе участвующие в несанкционированных митингах или шествиях.
https://ria.ru/20241230/nelegaly-1992086681.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, владимир путин, мигранты, вооруженные силы рф
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Мигранты, Вооруженные силы РФ
Нелегалов, заключивших контракт с ВС России, не будут депортировать
Указ: нелегалы, заключившие контракт с ВС России, не будут подлежать депортации