https://ria.ru/20241230/migranty-1992088158.html

Нелегалов, заключивших контракт с ВС России, не будут депортировать

Нелегалов, заключивших контракт с ВС России, не будут депортировать - РИА Новости, 30.12.2024

Нелегалов, заключивших контракт с ВС России, не будут депортировать

Иностранцев, которые находятся в России нелегально и заключившие контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, не будут депортировать из России, РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T17:12:00+03:00

2024-12-30T17:12:00+03:00

2024-12-30T17:12:00+03:00

здоровье - общество

россия

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Иностранцев, которые находятся в России нелегально и заключившие контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, не будут депортировать из России, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на портале правовой информации. "В отношении иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях: а) прекращают действие и не подлежат исполнению ранее принятые решения о депортации, реадмиссии, неразрешении въезда в Российскую Федерацию, нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации, сокращении срока временного пребывания в Российской Федерации", - сказано в тексте документа. В то же время отмечается, что положение о заключении контракта с ВС РФ не будут распространяться на иностранных граждан, создающих угрозу национальной безопасности РФ, в том числе выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя, а также лица, поддерживающие или участвующие в террористической деятельности или посягающие на общественный порядок, в том числе участвующие в несанкционированных митингах или шествиях.

https://ria.ru/20241230/nelegaly-1992086681.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, владимир путин, мигранты, вооруженные силы рф