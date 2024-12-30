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МИД отреагировал на атаку беспилотника на больницу в Алешках - РИА Новости, 30.12.2024
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19:52 30.12.2024 (обновлено: 20:18 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/mid-1992104506.html
МИД отреагировал на атаку беспилотника на больницу в Алешках
МИД отреагировал на атаку беспилотника на больницу в Алешках - РИА Новости, 30.12.2024
МИД отреагировал на атаку беспилотника на больницу в Алешках
Россия решительно осуждает очередное циничное преступление киевского режима, которое было совершено в ходе атаки беспилотника на здание районной больницы города РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T19:52:00+03:00
2024-12-30T20:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
херсонская область
мария захарова
владимир сальдо
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия решительно осуждает очередное циничное преступление киевского режима, которое было совершено в ходе атаки беспилотника на здание районной больницы города Алёшки в Херсонской области, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали дроном здание больницы в Алешках Херсонской области, при этом оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача. Главврач Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения, его заместитель Василий Борисов погиб."Решительно осуждаем это очередное циничное и кровавое преступление, которым киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность. Обстрелы населённых пунктов российских регионов, безжалостные и слепые убийства мирных жителей, журналистов, врачей, представителей других гражданских профессий свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.Она добавила, что все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевского режима понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом."Призываем все ответственные правительства иностранных государств и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления", - отметила Захарова.Официальный представитель МИД РФ заключила, что молчание в ответ на варварство украинских боевиков и их подельников из "цивилизованных демократий" будет подтверждением пособничества их "кровавым деяниям".
https://ria.ru/20241225/tramp-1991097912.html
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в мире, россия, киев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), херсонская область , мария захарова, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Херсонская область , Мария Захарова, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
МИД отреагировал на атаку беспилотника на больницу в Алешках

Захарова назвала атаку дрона на больницу в Алешках циничным преступлением Киева

© Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ на на здание Алешкинской Центральной районной больницы
Последствия атаки со стороны ВСУ на на здание Алешкинской Центральной районной больницы - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Владимир Сальдо/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ на на здание Алешкинской Центральной районной больницы
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия решительно осуждает очередное циничное преступление киевского режима, которое было совершено в ходе атаки беспилотника на здание районной больницы города Алёшки в Херсонской области, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали дроном здание больницы в Алешках Херсонской области, при этом оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача. Главврач Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения, его заместитель Василий Борисов погиб.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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"Решительно осуждаем это очередное циничное и кровавое преступление, которым киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность. Обстрелы населённых пунктов российских регионов, безжалостные и слепые убийства мирных жителей, журналистов, врачей, представителей других гражданских профессий свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Она добавила, что все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевского режима понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом.
«
"Призываем все ответственные правительства иностранных государств и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления", - отметила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ заключила, что молчание в ответ на варварство украинских боевиков и их подельников из "цивилизованных демократий" будет подтверждением пособничества их "кровавым деяниям".
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