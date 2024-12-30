https://ria.ru/20241230/mid-1992104506.html

МИД отреагировал на атаку беспилотника на больницу в Алешках

МИД отреагировал на атаку беспилотника на больницу в Алешках - РИА Новости, 30.12.2024

МИД отреагировал на атаку беспилотника на больницу в Алешках

Россия решительно осуждает очередное циничное преступление киевского режима, которое было совершено в ходе атаки беспилотника на здание районной больницы города РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T19:52:00+03:00

2024-12-30T19:52:00+03:00

2024-12-30T20:18:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия решительно осуждает очередное циничное преступление киевского режима, которое было совершено в ходе атаки беспилотника на здание районной больницы города Алёшки в Херсонской области, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали дроном здание больницы в Алешках Херсонской области, при этом оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача. Главврач Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения, его заместитель Василий Борисов погиб."Решительно осуждаем это очередное циничное и кровавое преступление, которым киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность. Обстрелы населённых пунктов российских регионов, безжалостные и слепые убийства мирных жителей, журналистов, врачей, представителей других гражданских профессий свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.Она добавила, что все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевского режима понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом."Призываем все ответственные правительства иностранных государств и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления", - отметила Захарова.Официальный представитель МИД РФ заключила, что молчание в ответ на варварство украинских боевиков и их подельников из "цивилизованных демократий" будет подтверждением пособничества их "кровавым деяниям".

https://ria.ru/20241225/tramp-1991097912.html

https://ria.ru/20241230/zelenskiy-1992102773.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, киев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), херсонская область , мария захарова, владимир сальдо, вооруженные силы украины