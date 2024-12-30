МИД отреагировал на атаку беспилотника на больницу в Алешках
Захарова назвала атаку дрона на больницу в Алешках циничным преступлением Киева
© Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ на на здание Алешкинской Центральной районной больницы
Последствия атаки со стороны ВСУ на на здание Алешкинской Центральной районной больницы
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия решительно осуждает очередное циничное преступление киевского режима, которое было совершено в ходе атаки беспилотника на здание районной больницы города Алёшки в Херсонской области, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали дроном здание больницы в Алешках Херсонской области, при этом оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача. Главврач Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения, его заместитель Василий Борисов погиб.
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"Решительно осуждаем это очередное циничное и кровавое преступление, которым киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность. Обстрелы населённых пунктов российских регионов, безжалостные и слепые убийства мирных жителей, журналистов, врачей, представителей других гражданских профессий свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Она добавила, что все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевского режима понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом.
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"Призываем все ответственные правительства иностранных государств и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления", - отметила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ заключила, что молчание в ответ на варварство украинских боевиков и их подельников из "цивилизованных демократий" будет подтверждением пособничества их "кровавым деяниям".